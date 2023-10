Madagascar: Trail / Grand Raid 2023 - 13 Malgaches sur la ligne de départ

Les traileurs malgaches seront encore présents au Grand Raid de la Réunion à compter de ce jeudi. La délégation, dirigée par Rivo Andriamanalina, a quitté le pays hier.

Dans le cadre de la collaboration entre l'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP) et le Grand Raid de la Réunion, 13 coureurs malgaches seront en lice aux différentes épreuves de ce grand événement de trail cette semaine. Un rêve qui se réalise pour les six traileurs engagés dans la course mythique : la Diagonale de Fous. Il s'agit du principal ultra-trail organisé par l'association, de 165 km avec 10 000 m de D+.

Les trailers malgaches sont, entre autres, Clemons Andrea, Gerard Roby Claude, Herinantenaina Ony Sezara, Rija Razakasoa, Hajanirina Rajaoselimiaramanana et Niry Razanamalala. Les deux derniers étaient finishers lors de la dernière édition. En effet, cette course est réputée pour être l'une des plus difficiles au monde dans son genre. Son départ est donné dans le sud de l'île, à Saint-Pierre.

Les concurrents commencent la course par une ascension du massif du Piton de La Fournaise, volcan actif. Ils poursuivront ensuite leurs efforts dans les cirques, pitons et remparts classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en empruntant aussi le territoire du Parc National de La Réunion. Trois Malgaches seront en lice dans l'épreuve de Bourdon, à savoir, Kwan Chung Steve, Kevin Randriamampionona et Vaha Valerine. Ils devront effectuer 109 km et gravir 6 260 m de dénivelé positif.

Le tracé sort de Cilaos après un passage par Mare à Joseph, par le sentier du Kerveguen. Un premier pointage se fera à la Caverne du Four, puis direction le gîte de Bélouve avant de descendre à Hell-bourg. Les traileurs feront une remontée vers le haut pour rejoindre Saint-Bernard et Colorado avant la dernière descente vers l'arrivée au Stade de La Redoute. Iandry Rakotondrainy est le seul Malgache engagé dans le parcours de la Mascareignes.

Les participants devront effectuer 71 km et gravir 4 010 m de dénivelé positif. Le tracé sort du cirque de Salazie par le Sentier Scout et plonge dans le cirque de Mafate. Après avoir traversé Mafate, les traileurs retrouveront la côte et se dirigeront vers l'arrivée qui sera jugée sur le stade de la Redoute à Saint-Denis. Enfin, les trois derniers traileurs malgaches, en l'occurrence Andrianirina Rivosoa Hobilalaina, Fulgence Rakotondrasoa et Willian Rasendrason ont choisi de former une équipe pour l'épreuve Zembrocal Trail.

Les équipes engagées auront à parcourir 147 km pour un dénivelé positif de 7910 m. Mis à part ces coureurs, quatre autres Malgaches résidant à la Réunion seront également dans la liste des coureurs pour Madagascar.