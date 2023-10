Madagascar: CPCCAF - Une mission de prospection économique et commerciale en France

La Conférence permanente des Chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones ou CPCCAF a pour mission de favoriser les partenariats entre entreprises et opérateurs économiques francophones en vue de contribuer au développement de l'Afrique.

Ce réseau international francophone organise ainsi une mission de prospection économique et commerciale en France du 19 au 24 novembre 2023, et ce, en étroite collaboration avec ses partenaires, AFRICAWI et Bretagne Commerce International (BCI). Cet événement se tiendra à l'occasion de la Semaine de l'Afrique en Bretagne. L'objectif consiste à faciliter les contacts, les rapprochements, les collaborations, les échanges et les partenariats ainsi que les mises en relation entre les opérateurs économiques africains et francophones.

Cinq secteurs d'activités sont essentiellement ciblés lors de cette mission de prospection économique et commerciale qui aura lieu en France. Il s'agit, notamment, de l'agriculture, de la pêche, de l'agro-alimentaire, de l'énergie et environnement, de l'informatique - IT, télécom et numérique - ainsi que des processus industriels et des matériaux.

Rencontres d'affaires

En outre, AFRICAWI, en partenariat avec la Conférence permanente des Chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones, organise des rencontres d'affaires francophones et africaines le jeudi 23 novembre 2023, toujours dans le contexte de cette mission de prospection économique et commerciale. Ces rencontres d'affaires permettront aux opérateurs économiques participants de rencontrer des responsables d'entreprises françaises et de visiter des sociétés dans l'Hexagone afin d'identifier des partenaires et des fournisseurs potentiels.

Ils auront, également, l'opportunité de découvrir l'organisation et le fonctionnement des entreprises françaises tout en bénéficiant d'une organisation logistique complète moyennant des tarifs ultra-compétitifs, a-t-on appris. Les rencontres d'autres opérateurs économiques africains ne sont pas en reste.

Établir des partenariats solides

Il faut savoir que cette mission de prospection économique et commerciale ainsi que ces rencontres d'affaires francophones et africaines seront organisées plus précisément en Bretagne en passant par quelques villes françaises. En effet, c'est une région dynamique et innovante qui constitue le berceau de nombreuses entreprises performantes dans divers secteurs d'activité. On peut citer, entre autres, l'agro-alimentaire, l'agriculture, le numérique, l'énergie et l'industrie.

Ces entreprises bretonnes reconnues pour leur savoir-faire et leur engagement envers la qualité et la durabilité sont prêtes à établir des partenariats solides avec les entreprises africaines tout en partageant leurs expertises. Parlant de la CPCCAF, c'est un réseau international francophone créé le 11 mai 1973 à Dakar, au Sénégal, et regroupant 32 pays dont 26 pays africains, y inclus Madagascar. Il facilite la coopération entre les Chambres consulaires dans les domaines du commerce et de l'industrie, des métiers et de l'artisanat et de l'agriculture ainsi que les organisations intermédiaires pour ne citer que les patronats, les associations et les coopératives.

Modèle de compagnonnage

Il est à noter que la coopération économique mise en oeuvre par cette Conférence permanente des Chambres consulaires et organisations intermédiaires francophones, se fonde sur le modèle du compagnonnage entre les entités membres de son réseau international francophone. Ce qui se traduit par le transfert de savoir-faire, d'expertise et d'expériences en vue d'un renforcement de capacité et de compétences des autres membres, notamment, les structures africaines.

Quant à l'AFRICAWI, cette structure propose des services aux entreprises qui veulent développer leurs activités en Afrique ou qui sont à la recherche de partenaires. Elle intervient également auprès des organisations qui mènent des actions visant à développer les opérateurs économiques privés sur le continent africain. L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) sollicite ainsi les opérateurs économiques malgaches à participer activement à cette mission de prospection économique et commerciale ainsi que ces rencontres d'affaires africaines francophones afin d'identifier des partenaires et des fournisseurs potentiels.