Burkina Faso: Ministère en charge de la transition digitale - Les performances des projets et programmes évaluées

Le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques (MTDPCE), a évalué ses projets et programmes au titre du premier semestre 2023. C'était le vendredi 13 octobre 2023 à Ouagadougou. Il s'est agi d'analyser les résultats des performances des projets et programmes. Par ailleurs, il a été aussi question de faire le bilan de mise en oeuvre des recommandations des revues précédentes et des assemblées sectorielles et générales des projets et programmes.

Le ministère avait trois projets à la date du 30 juin 2023. Il s'agit du projet Projet Backbone national des télécommunications (PBNT) qui vise à mettre en place le backbone national. Le backbone se définit en informatique comme un centre névralgique d'un réseau très haut débit. Le projet PADTIC (Projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication) qui consiste à accélérer l'interconnexion des structures de l'administration, afin d'offrir aux agents et aux clients, la possibilité de se connecter aux réseaux et d'accéder aux services.

En plus, il y a le projet WURI qui envisage de mettre en place un registre national d'identification unique des personnes. Pour l'occasion, la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo /Sabané, a indiqué que le projet WURI va servir de base aux autres registres sectoriels d'identification et leur permettre de mieux encadrer et suivre cet instrument important qui est l'identification des populations.

Elle a aussi souligné que ces trois projets sont importants, au regard des objectifs qui sont poursuivis. Il s'agit en effet, de permettre à l'administration d'avoir une infrastructure fiable, robuste et disponible, pour réussir sa transition digitale. Ce type d'infrastructure est un pilier fondamental pour réussir la transition digitale, selon elle.

Des taux satisfaisants

En mettant l'infrastructure backbone à la disposition des privés de l'écosystème, elle permet de réduire le coût d'accès aux services électronique, a-t-elle soutenu. Les projets PBNT et PADTIC étaient en fin de vie au cours du premier semestre 2023, avec des taux de performance satisfaisants. Ces projets qui n'ont pas connu une mise en oeuvre sans difficultés, ont permis de réaliser des acquis et d'atteindre les objectifs qui leur ont été assignés, a confié la ministre.

En effet, plus de 95% du taux ont été réalisés par ces projets en termes d'exécution physique de même que financière. « Nous avons pu apprendre des leçons qui vont servir à une meilleure mise en oeuvre des projets qui sont actuellement en reformulation au niveau de notre département », a-t-elle poursuivi. Quant au projet WURI, il poursuit son chemin avec un taux global d'exécution physique de 15 %, a-t-elle dit. C'est un projet qui a commencé avec un peu de retard et de difficultés.

Mais il est actuellement en marche, avec une certaine vitesse, dans le but de rattraper le retard, à entendre Mme Zerbo. Ainsi, elle a promis de mettre tout en oeuvre pour réussir ce projet, au regard de l'importance de l'objectif visé. Il reste le seul projet actuel qui déroule ses activités et dont le ministère espère enregistrer une bonne performance cette année. L'adoption d'un projet de loi sur l'identification, est l'activité en cours dans le cadre de ce projet. « Nous espérons le boucler d'ici la fin de l'année 2023, parce que c'est un élément important pour la suite du projet », a-t-elle conclu.

Le directeur général des études et stratégies sectorielles, Boureima Baro, a confié que la session de revue des projets et programmes vise à apprécier les performances des projets et programmes, à discuter des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre et à faire des recommandations. Cela, pour améliorer l'efficacité dans la mise en oeuvre des différentes actions planifiées, a-t-il souligné.