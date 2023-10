Sénégal: Lutte contre la faim et la malnutrition - World Vision lance la campagne

Au cours d'une campagne d'octobre 2023 à septembre 2026, l'Ong World Vision ambitionne d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde.

Au Sénégal, environ 19 % des ménages ont une consommation alimentaire non satisfaisante. À l'échelle nationale, 9 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, et 18 % d'un retard de croissance. En 2021, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire était estimé à 741 154. Ces chiffres rappelés par l'Ong World Vision International ont poussé cette organisation à lancer une campagne mondiale dénommée « Enough » (Assez) d'octobre 2023 à septembre 2026, pour lutter contre la faim et la malnutrition chez les enfants. « La faim et la malnutrition continuent d'impacter négativement la vie de millions de personnes de par le monde, notamment les enfants. Selon des études conduites par World Vision, dans 16 pays dans le monde (dont le Congo, le Malawi et le Tchad), 28 % d'enfants ne reçoivent pas quotidiennement les substances nutritives indispensables à leur croissance contre seulement 9% qui en bénéficient », souligne World Vision dans un communiqué reçu hier.

Évariste Habiyambere, Directeur de World Vision Sénégal alerte : « La faim est une tragédie mondiale qui peut et doit être éradiquée. Nous devons tous nous mobiliser dans cette campagne « Enough » pour éradiquer la faim et la malnutrition. Ensemble, nous pouvons faire la différence et semer les graines de l'espoir pour récolter un avenir sans faim ni malnutrition ». D'après l'Ong, plus de 3 milliards de personnes n'ont pas de régimes alimentaires sains. De plus, ajoute-t-elle, dans ce contexte préoccupant, « 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde de malnutrition, tandis que 159 millions d'autres de moins de cinq ans souffrent d'un retard de croissance. On est loin du compte », peut-on lire dans le document.

Le Président de World Vision International, Andrew Morley, interpelle les pouvoirs publics et toute la chaîne de production agroalimentaire à jouer efficacement leurs partitions pour « redresser le système alimentaire en panne ».

World Vision est une Ong Internationale humanitaire présente dans plus de 100 pays dans le monde. Au Sénégal, depuis 1984, elle intervient pour le bien-être des populations vulnérables, surtout les enfants, notamment dans la santé, l'éducation, la nutrition et la sécurité alimentaire.