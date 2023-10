Congo-Kinshasa: Développement agricole - Deux nouvelles ZAP mises en service dans la partie nord

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a inauguré le 15 octobre à Bali, dans le district d'Abala (département des Plateaux) et à Opokania, dans le district d'Oyo (Cuvette), deux nouvelles Zones agricoles protégées (ZAP).

Les ZAP de Bali et d'Opokania s'étendent sur des superficies respectives de 100 hectares.

Si à Abala, six coopératives y travaillent dans le but de planter du manioc et du maïs, deux cultures utiles à la consommation humaine et animale, à Oyo elles sont au nombre de treize pour la même cause. Profitant de cette occasion, le ministre Ngobo a invité les acteurs agricoles à travailler davantage pour contribuer à l'augmentation de la production végétale au Congo.

Rappelant l'intérêt des ZAP à Bali, il a déclaré qu'au Congo il y a un souci de rendement dans les champs, mais également un problème d'espace à exploiter, car souvent ce sont des petites surfaces.

En effet, selon les données du ministère en charge de l'Agriculture, on estime à 0,5 hectare en moyenne le taux de surface à exploiter au Congo.

« A travers les ZAP, nous élargissons pour augmenter la quantité et la production sur le marché. Il faut rappeler que dans notre pays, la campagne agricole commence généralement par la partie nord, parce que les pluies y commencent avant d'aller dans la partie sud. Aujourd'hui, nous avons lancé les deux dernières ZAP consacrées à la production végétale dans la partie nord, notamment au village Bali, dans le district d'Abala, et à Opokania, dans le district d'Oyo, avant de descendre dans la partie sud », a annoncé Paul Valentin Ngobo.

%

Notons qu'à Bali la ZAP est tenue par des acteurs que le gouvernement a appuyés l'année dernière où ils ont pu vendre et gagner plus de cinq millions FCFA. Pour le ministre, ils ont compris l'intérêt de la ZAP pour eux car ils ont pu préparer la rentrée scolaire de leurs enfants grâce au travail de la terre qu'ils ont réalisé avec l'appui du gouvernement. « Aujourd'hui, nous lançons officiellement la ZAP avec un appui conséquent du ministère, en termes de matériel, de semences et bientôt en termes de fonctionnement », a-t-il laissé entendre.

Première ZAP du district d'Oyo, à Opokania c'est sur un terrain que le chef de l'Etat avait déjà exploité que les seize coopératives vont se donner à fond pour revitaliser les autres dissimilées à travers le pays. « C'est un terrain qui est fertile, donc il n'y a pas de raison que les producteurs de la ZAP d'Opokania puissent échouer », a martelé le ministre.

Membre de la coopérative agricole d'Okongo, Salvador Nganongo est un acteur agricole de la ZAP d'Opokania. Il a remercié le ministre et a promis d'utiliser le matériel à bon escient. « Nous remercions le ministre pour son soutien multiforme... Le ministre nous a motivés et nous a donné des kits indispensables et nous allons nous mettre au travail et les résultats s'en suivront. Vraiment, nous sommes très ravis de ce soutien logistique apporté par le ministre. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons mener cette bataille jusqu'à la fin et nous sortirons victorieux dans cette compétition agricole », a-t-il promis.

Mis en oeuvre depuis quelques années, le projet des ZAP vise, entre autres, la diversification de l'économie congolaise, la lutte contre la pauvreté, le chômage, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le déficit du commerce extérieur.