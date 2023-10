Congo-Kinshasa: 7e ART - Olivier Kissita à l'affiche du prochain film de Richi Mbebele

La publication de quelques images sur la toile par Olivier Kissita, sur lesquels on le voit en tournage à Pointe-Noire, a suscité la curiosité des cinéphiles qui ne se doutent pas que le projet portera la signature du réalisateur congolais Richi Mbebele.

Connu pour ses brillantes prestations dans la série ivoirienne "Cacao" et dans le long-métrage "Eternel", Olivier Kissita joue le rôle principal dans ce film . " En termes de ressemblance avec le personnage qu'il incarne dans le film, j'aurais difficilement pu trouver mieux. Ensuite, parce que j'avais beaucoup aimé sa prestation dans la série Cacao. Dès cet instant, je voulais travailler avec lui. Et c'est un voeu que je suis heureux d'avoir pu concrétiser, car Olivier, au-delà d'être un acteur avec de grandes qualités artistiques, est également facile à vivre et d'une humilité troublante ", a déclaré Richi Mbebele.

Né en 1988 en France d'une mère guadeloupéenne et d'un père congolais, Olivier Kissita s'est lancé dans l'univers du cinéma depuis son adolescence. Comédien et acteur, il s'est fait connaître grâce à une chaîne YouTube à succès.

A ce jour, il a déjà participé dans plusieurs projets comme la série "Système D" de France 2 ou encore "Cut" diffusé à l'époque sur France Ô. Olivier Kissita n'est pas seulement acteur-comédien, il est déjà passé à plusieurs reprises derrière la caméra pour réaliser des web-séries "Qu'on arrête", courts métrages "10 Years", "L'art de la guerre des sexes" ou encore un film documentaire baptisé "YouTuber". Un joli CV marqué par quelques distinctions.

S'agissant du réalisateur Richi Mbebele, après son film "Grave erreur 2", on l'a vu que très peu. Souvent, c'était pour apporter sa pierre à l'édifice dans la formation de jeunes cinéastes ou pour coacher la nouvelle couche de réalisateurs congolais.

En ce début de mois d'octobre, le cinéaste congolais est finalement sorti de sa tanière et apparemment, très ressourcé.

"Après Grave erreur 2, j'avais envie de redéfinir ma vision artistique. Je voulais une approche qui serait plus en phase avec mes valeurs spirituelles, sociales et morales. Une telle entreprise demande de tout mettre à plat, pour repartir sur de nouvelles bases", a-t-il confié au cours des échanges.

Richi Mbebele revient sur la scène avec un bébé en préparation qu'il n'a pas révélé le titre pour un peu de suspense.

A en croire ses propos, le film est basé sur la rencontre improbable entre une prostituée et un peintre atypique, tous deux en quête d'une nouvelle vie, à la suite d'un passé sombre.

Et pour ce projet, le réalisateur congolais a réuni quelques grosses figures du cinéma de son pays, à savoir Olivier Kissita(France-Congo), Mira Loussi, Germaine Ololo, Harvin Isma et plusieurs autres acteurs et actrices que les cinéphiles seront heureux de découvrir.

Par ailleurs, il se réjouit que l'équipe de production ait tout de suite compris que la participation d'Olivier dans le projet apporterait un parfum de fraicheur au cinéma congolais.

Pour ce projet, le décor principal du film est Diosso, un village situé à environ 25 km au nord de Pointe-Noire, dans le département du Kouilou. Mais plusieurs autres décors sont dans Pointe-Noire.

Et pour ce qui est des difficultés, Richi a dit qu'il n'y en a eu aucune qui s'est avérée insurmontable jusque-là.

" Bien que le tournage ne soit pas encore totalement bouclé, je fais un gros clin d'oeil à toute mon équipe technique et artistique qui bosse dans l'ombre. C'est une chance que j'ai de faire ce film avec des personnes aussi passionnées et talentueuses ", a fait savoir Richi Mbebele. Dans ce même élan, il invite le public congolais à être patient en attendant de recevoir ce film qui sortira en 2024.