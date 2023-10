Congo-Kinshasa: Amical FIFA - Le pays accrochée par la Nouvelle Zélande à Murcie

Pour son premier match amical de la trêve Fifa d'octobre, la République démocratique du Congo a été tenue en échec, le 13 octobre, par la Nouvelle-Zélande (1-1) à l'Estadio Nueva Condomina de Murcie en Espagne. Menant au score dès l'entame de la seconde période, les Léopards ont été rejoints dans les arrêts de jeu.

Pour cette rencontre, Sébastien Desabre a aligné Lionel Mpasi dans les buts.

Et dans le champ, il y a Brian Bayeye (première sélection du joueur d'Ascoli), Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Gédéon Kalulu (placé exceptionnellement dans le couloir défensive gauche, lui qui joue à droite) Charles Pickel, Samuel Moutoussamy, Théo Bongonda, Meschak Elia, Cédric Bakambu et Silas Katompa.

Les Léopards se sont montrés offensifs à l'entame de jeu avec une occasion de but (5e minute), avant de laisser la possession de balle à l'adversaire et concéder une première occasion, stoppée par le gardien Lionel Mpasi (8e minute).

A la 15e minute, Chancel Mbemba a annihile une offensive néo-zélandaise.

Au lieu de baisser pavillon, les hommes de Desabre ont procédé par des contre-attaques pour rééquilibrer les débats.

A la 20e minute,Théo Bongonda a trouvé Bakambu dans la profondeur et ce dernier a servi Silas Katompa.

%

Mais l'ailier de Stuttgart a buté sur le gardien de la Nouvelle Zélande.

Cette occasion a marqué le changement du rapport de force en faveur des Léopards.

Une quinzaine de minutes plus tard, Bongonda causait un gros frisson dans la défense des All Whites, en rentrant notamment sur son pied gauche et enchaînant une frappe rasante qui flirtait avec le petit filet (33e).

Les hommes de Sébastien Desabre ne baissaient pas le pied et ouvraient le score dès l'entame de la seconde période.

Sur un exploit individuel, Cédric Bakambu lobait astucieusement Nik Tzanev dans les cages et inscrivait son 16e but avec les Léopards (0-1, 46e).

Les Néo-Zélandais répondaient par une frappe, sans parvenir à tromper Mpasi (56e). Les occasions les plus dangereuses restaient congolaises.

Dans la foulée, Bongonda passait tout proche d'inscrire le but du break, alors qu'il était repris in extremis par un défenseur au moment de tirer seul face au gardien (57e).

Étant un match de fixation, Sébastien Desabre a procédé à plusieurs changements avec l'apparition sur l'aire de jeu de Jackson Muleka, Edo Kayembe, Grady Diangana (première apparition avec les Léopards), Simon Banza (première apparition en sélection) et William Balikwisha.

La fin de match a donné lieu à des opportunités de part et d'autre. Ainsi, Chris Wood de Nottingham Forest en Premier League anglaise a cru égaliser pour la Nouvelle Zélande, mais son but fut annulé pour une position de hors-jeu (70e). Côté congolais, Bakambu n'a pu cadrer sa frappe, trop enlevée, après une percée plein axe (77e). Simon Banza également n'a pu assurer dans la finition, après une passe en profondeur de Gedeon Kalulu (81e).

Une avalanche d'occasions manquées que les Léopards ont fini par payer dans les arrêts de jeu.

En effet, l'arbitre a accordé un penalty aux All Whites sur une action litigieuse et Wood exécutait la sentence (1-1, 90e+1). À l'arrivée, Desabre et ses hommes doivent se contenter du nul, dans l'espoir de faire mieux mardi prochain face à l'Angola, au Portugal.