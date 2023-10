Sénégal: Ziguinchor - Des jeunes formés aux techniques de production d'aliments pour poissons et volailles

Ziguinchor — Une dizaine de jeunes de la région de Ziguinchor (sud) ont bouclé, lundi, une formation sur les techniques de production d'aliments pour poissons et volailles et la gestion administrative comptable et financière des entreprises, a constaté l'APS.

Cette formation était initiée par le Réseau national des acteurs de développement (RENAD) en partenariat avec le Bureau de mise à niveau (BMN). Des attestations ont été remises aux dix bénéficiaires au cours d'une cérémonie sanctionnant la fin de la formation.

« La formation en production d'aliments de bétail pour poissons et volailles a duré quatre mois. Et, celle en gestion administrative comptable et financière des entreprises a duré 15 jours », a rappelé le président du réseau national des acteurs de développement, Eudes Diatta.

M. Diatta a expliqué que l'objectif de cette formation était de donner à ces jeunes une compétence et de leur permettre de bien mener les activités de l'entreprise RENAD où ils seront tous embauchés.

« Nous voulons lutter contre le chômage des jeunes et contre l'émigration clandestine », a dit le président du réseau national des acteurs de développement.

« Cette ligne de production d'aliments de bétail pour poissons et volailles mise en place par le RENAD va permettre aux jeunes de pouvoir travailler. Les éléments de cette formation concourent à une bonne gestion d'une entreprise », a réagi le formateur, Mathieu Sagna.

Le Réseau national des acteurs de développement (RENAD) du Sénégal a réalisé à Niaguis, dans la région de Ziguinchor, une unité de fabrication d'aliments pour bétails d'une valeur de 42 millions de francs CFA grâce à l'appui de la Délégation à l'entreprenariat rapide (DER), avait indiqué à l'APS, son président national, Eudes Diatta.

Le RENAD, créé en 2010, regroupe divers acteurs de développement de différentes localités du Sénégal. Il a pour mission principale de contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la promotion du genre et des cadres de vie, selon son président.