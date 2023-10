Afrique de l'Ouest: Reserve de biosphère de Dimonika - Les compagnies minières invitées à réaliser les études d'impact environnemental

Lors d'une conférence de presse animée le 16 octobre à Brazzaville, le président de l'Association pour le Respect des droits des populations autochtones, du Développement durable et des Droits de l'Homme (ARPA2DH), Cherotti Blanchard Mavoungou, a présenté le rapport sur une mission qu'ils ont effectuée auprès des populations vivant aux environs de la reserve de biosphère de Dimonika, dans le district de Mvouti.

Le document présenté à la presse fait état de l'exploitation minière illégale mettant à mal les droits environnementaux et sociaux des populations.

Dans le cadre de l'exécution de ses missions, l'association a réalisé le projet sur la sauvegarde des droits sociaux et environnementaux des communautés locales face à l'exploitation minière dans le district de Mvouti, département du Kouilou.

Le but de cette mission consiste à réduire les impacts environnementaux et sociaux dus à l'exploitation forestière et minière dans cette partie du pays.

Selon Cherotti Blanchard Mavoungou, le contenu de leur enquête permettra de contribuer à la protection de l'environnement face à l'exploitation minière et forestière illégale tout en protégeant les droits des communautés locales.

L' ARPA2DH invite le gouvernement à faire un état des lieux de tous les exploitants miniers qui exercent dans cette zone, afin de maitriser ceux qui opèrent dans la légalité et ceux qui ne le sont pas.

« Au nombre des recommandations, nous plaidons pour la construction des forages d'eau potable au profit des populations vivant dans ces zones pour remplacer les sources d'eau polluées par leurs activités. Les compagnies minières doivent réaliser les études d'impact environnemental et social avant la mise en oeuvre de leurs activités », a declaré Cherotti Blanchard Mavoungou.

ARPA2DH est une organisation non gouvernementale qui milite depuis 2016 pour le respect des droits de l'homme, en général, mais aussi et surtout des droits des populations autochtones et des communautés locales tributaires des forêts.