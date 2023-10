Congo-Kinshasa: Commune de Nkayi - Du charbon produit à base des ordures ménagères

Les déchets collectés auprès des ménages sont triés puis carbonisés avant d'être transformés en briquettes de charbon.

Initié par le Réseau national pour le développement durable du Congo (Rénaduc), partenaire de la mairie de Nkayi(Bouenza), le projet permet de réduire la déforestation et d'assainir la ville secondaire de 80 000 habitants.

Le Rénaduc a reçu du matériel moderne et de la formation, grâce au programme « Villes résilientes » financé par l'Union européenne(UE) au profit des Communes de Nkayi et d'Owando.

La fabrication des briquettes de charbon écologique constitue l'un des résultats de ce programme conclu entre le gouvernement congolais et l'UE, s'est réjoui le coordonnateur du Rénaduc, Walvyno Martin Bakondolo.

Une véritable économie de recyclage se développe à Nkayi avec du savoir-faire local.

À l'aide d'une extrudeuse, les équipes du Rénaduc procèdent au recyclage des ordures triées.

Le processus consiste à trier les déchets (épluchures de manioc, écorces d'arachide, épis de maïs), les carboniser avant la fabrication des briquettes de charbon.

« Cette initiative vise à accompagner la population locale à changer ses habitudes de consommation, à pouvoir utiliser du charbon écologique au lieu du charbon bois.Nous voulons aller d'une énergie destructive à une écologie propre. À travers cette fabrication de charbon écologique nous parviendrons à relever le défi qui consiste à protéger les forêts et faire bénéficier à la population une énergie saine et moins chère », a justifié Walvyno Martin Bakondolo.

%

En effet, le charbon écolo présente deux avantages : le premier avantage est qu'il est facile à allumer et chauffe plus par rapport au charbon de bois et le deuxième est que ce charbon coûte moins cher, donc accessible.

Le principal défi de la mairie de Nkayi et du Rénaduc est d'accroître sa production, puisque le projet produit actuellement 4 cartons de 392 briquettes par jour.

L'ambition des promoteurs est de conquérir le marché national en produisant au moins 30 cartons de 392 briquettes par jour.

Le soutien du gouvernement congolais et des partenaires au développement est indispensable pour la consolidation de ce projet.

Trois nouvelles aires de transit des ordures...

Pour assainir la Commune de Nkayi et assurer une meilleure collecte des déchets ménagers, ont été construites une Aire de transit des ordures ménagères (ATVOM) au marché Mabombo, une autre ATOM à Kividi et une Aire de transit et de valorisation des déchets ménagers (ATOM) à Mouana Nto.

Les trois infrastructures de gestion de déchets ont été mises en service, le 13 octobre, par le maire de Nkayi, Michel Batomissa Malanda, en présence de l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durazzo, et de l'ambassadeur de France, Claire Bodonyi.

Ces infrastructures ont été bâties selon les normes européennes, a confié Hervé Debranze Mvoula, le chef de service Aménagement urbain, Hygiène et Environnement à la mairie de Nkayi.

Elles sont équipées du matériel de tri et des engins lourds fournis dans le cadre du programme "Villes résilientes". « Au sein de l'ATVOM, nous faisons de la collecte de déchets, mais aussi de la valorisation des ordures. L'un des produits c'est l'échantillon des briquettes de charbon écologique », a expliqué ce cadre de la mairie.