Angola: Le Président de la République réitère l'engagement envers les autorités locales

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réitéré lundi, à Luanda, son engagement à institutionnaliser le pouvoir municipal sous la forme dans laquelle il sera négocié par les députés à l'Assemblée nationale.

En prononçant son discours sur l'état de la Nation, à l'occasion de la séance solennelle d'ouverture de l'année parlementaire 2023-2024 de la Ve Législature, il a souligné que l'Exécutif a depuis longtemps rempli son rôle, celui de préparer et de présenter à l'Assemblée nationale les propositions de lois qui composent le paquet législatif des élections municipales.

« Nous savons que nous recherchons le plus grand consensus possible sur cette question d'intérêt national, une situation qui, comme nous le savons, dure depuis des années, même si pour l'approbation de ces lois, une majorité qualifiée des 2/3 des voix des députés n'est pas requis, juste pour cela, ils doivent accepter le vote favorable de la majorité absolue des voix des députés», a-t-il souligné.

João Lourenço a annoncé l'achèvement de deux infrastructures administratives et municipales, plus six installations en construction, ainsi que la construction en cours de 34 résidences administratives pour faciliter l'emploi du personnel des municipalités et de 32 assemblées municipales.

Division administrative

Il a ajouté que le travail pour changer la division politico-administrative est dans la phase finale, visant la création, dans une première phase, de deux provinces supplémentaires, en subdivisant les provinces Moxico et Cuando Cubango et en augmentant le nombre de municipalités dans toutes les provinces.

Avec cet exercice, a-t-il souligné, nous aurons un pouvoir administratif plus proche des citoyens et plus capable de résoudre les problèmes communautaires.

Le projet de loi sur l'institutionnalisation des collectivités locales est le seul diplôme qui reste à approuver dans le paquet législatif municipal.