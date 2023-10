Madagascar: Période Pré -Électorale - La communauté internationale « préoccupée » par la situation

La communauté internationale tire la sonnette d'alarme par rapport à la situation politique qui prévaut actuellement à Madagascar.

Elle fait appel à la concertation de part et d'autre des acteurs politiques malgaches.

Climat politique tendu et délétère, avec une atmosphère électrique dans l'air. Une situation qui ne laisse pas la communauté internationale de marbre.

Celle-ci, en tant que partenaire de la Grande île, a décidé par l'intermédiaire des représentations des missions étrangères à Madagascar d'envoyer une missive à l'endroit des principaux protagonistes de la scène politique malgache.

Lundi, dans une lettre signée par les différentes ambassades étrangères, l'on peut voir les appréciations de la communauté internationale, qui se dit préoccupée par rapport à la conjoncture politique actuelle dans la Grande île.

Les ambassades des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de la Suisse, du Japon, de Corée ainsi que d'Allemagne, dans cette lettre, indiquent qu'elles « expriment leurs préoccupations à l'égard des derniers développements du climat politique à Madagascar ».

Des mots on ne peut plus équivoques qui témoignent du fait que la communauté internationale a, depuis plusieurs mois, porté un oeil attentif au processus électoral et à cette situation déjà très volatile, et ce, depuis le début de l'année.

%

Ces ambassades mettent en avant le fait de pouvoir compter sur la force du dialogue pour arriver à une issue saine, débouchant sur le respect de la Constitution.

« Ils [les signataires, Ndlr] appellent chacun à la plus grande retenue [...], encouragent les efforts de dialogue susceptibles de déboucher sur des mesures concrètes, à même de rétablir la confiance dans le processus, et de permettre des élections réussies », peut-on lire entre les lignes dudit document.

Démocratie

Les partenaires principaux de Madagascar ont insisté sur des points essentiels, notamment le respect de la Constitution mais aussi la tenue des élections prévues par celles-ci.

« Ils réitèrent l'importance du respect de la Constitution, des libertés d'expression et de réunion », indiquent-ils, et les signataires d'ajouter qu'ils « prennent note de la date du premier tour des élections, soucieux que ce processus électoral soit conforme aux normes internationales », synonyme de la volonté de ces partenaires de soutenir la transparence, la fiabilité, l'inclusivité, mais aussi l'apaisement, tout au long des étapes du processus électoral, seules garanties pour des élections démocratiques et conformes à la Constitution, selon la communauté internationale.

Le seul moyen également de laisser la population s'exprimer aux urnes.

Ils préconisent également « l'égalité de traitement entre les pouvoirs publics et les médias ».

Cette déclaration de la communauté internationale a été partagée sur les réseaux sociaux par l'opposition et par les cercles de discussions proches du pouvoir.

Démontrant que la missive peut être sujette à différentes interprétations de part et d'autre de l'échiquier politique.

Quoi qu'il en soit, cette réaction est somme toute logique, après avoir consulté les différentes parties au mois de septembre et après avoir contribué au Fonds commun du « Basket Fund », ces partenaires ont démontré leur volonté de tenir leur rôle, en rappelant les échéances prévues par la Constitution et les lois.