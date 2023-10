Madagascar: VIIIE FESTIVAL STRITARTY - Les ARTs urbains à l'honneur

Depuis hier, la ville d'Antsiranana vibre au rythme de ce grand évènement.

C'est l'occasion de favoriser les échanges entre les différents artistes locaux présents, les artistes invités, la jeunesse et la population locale.

Après le succès des précédentes éditions, l'Alliance française d'Antsiranana présente la VIIIe édition du festival Stritarty, qui se tient dans la capitale du Nord pendant six jours, du 16 au 21 octobre.

Le programme du festival est disponible et les visuels sont affichés dans toute la ville, mais aussi sur la page Facebook de l'Alliance française d'Antsiranana.

Cette résidence a pour objectif de faire bénéficier au public antsiranais des spectacles gratuits dans toute la ville, la venue d'artistes de tout Madagascar et de l'étranger, ainsi qu'une pluralité de disciplines comme la danse, la musique, le slam, le street-art, le body painting...

Ainsi, depuis hier, la ville d'Antsiranana vibre au rythme de ce festival des arts urbains. Une opportunité exceptionnelle qui permet à l'organisation et aux populations antsiranaises de valoriser les artistes locaux et le partage indianocéanique Stritarty est, ainsi, de retour avec ses artistes locaux tels que Fadmadart, Mozeration, Aka 94, Weezy Oxy, Romuald....

Des artistes nationaux comme Airjp Tagman, Blood Brother Z, Eusebia et autres, ainsi que des artistes internationaux venant de La Réunion, entre autres, Kebz, M. Zeki et beaucoup d'autres.

Comme à chaque édition, le festival sera aussi couronné de rencontres, de concerts, d'ateliers, sans oublier les spectacles gratuits dans toute la ville.

Selon les explications de Sophie Goeber, directrice de l'Alliance française d'Antsiranana, on y trouve du skate, du slam, de la danse, du vélo, du cirque, du street-art, de la musique, des conférences, du morengy, des concerts, dans une ambiance chaleureuse, festive, toutefois éducative.

Bref, l'évènement favorise les échanges entre les différents artistes locaux présents et les artistes invités, d'une part, et de l'autre, la jeunesse et toute la population locale.

« C'est aussi, un des moyens de soutenir et de faire connaître les artistes locaux à travers leurs prestations.Et bien sûr un moyen de contribuer à l'embellissement de la ville grâce aux fresques, pour précisément faire de la ville l'une des références en termes d'art visuels à Madagascar et dans l'océan Indien », précise-t-elle.

Avant-goût

Bien avant même le début du temps fort du festival, le street-artiste itinérant Chifumi a déjà offert un avant-goût avec une magnifique fresque dans l'une des rues très passantes de la ville, connue par l'appellation habituelle Tropicale»sur la rue Lafayette, là où il montre la légende du « serpent Fanano fito loha », mettant à l'honneur le métissage historique de cette ville cosmopolite.

L'artiste a partagé dans sa page sa joie d'avoir pu élaborer une fresque en trois semaines de travail intense sous le soleil, accompagné de ses collègues Fadmadart, Nino Pillar, Jesstho, Barako, et de l'équipe des bénévoles.

Ensemble, ils ont transformé la ville en un musée à ciel ouvert avec différentes oeuvres de street-art qui, même une fois le festival achevé, restent visibles des habitants comme des touristes.

D'ailleurs, l'ouverture officielle de la huitième édition du festival Stritarty a lieu ce jour devant cette superbe fresque avec notamment un concert d'Eusebia..

En fait, les artistes eux aussi sont déjà prêts et très motivés.

Ils sont déjà arrivés à Antsiranana. Citons, entre autres, Zemar, un artiste réunionnais qui place la couleur au centre de ses créations. Son parcours est jalonné de différentes pratiques : le graffiti, le graphisme, le multimédia et l'illustration, qui lui permettent d'adapter le style de ses créations aux thématiques abordées.

Pour le festival Stritarty 2023, l'artiste envisage de travailler sur les passerelles communes entre les cultures réunionnaise et malgache.

Et Mamy, membre de l'association de portraitistes malgaches « Varatava », depuis mai 2017. Ce qui marque le début d'une carrière dans le monde du dessin et de la peinture. Il a rejoint l'association « Plumart » en 2018, avant son intégration dans l'Association des artistes plasticiens de Madagascar, toujours dans le but d'explorer, d'élargir ses connaissance, interagir, en tout d'évoluer dans ce domaine...