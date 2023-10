Tunisie: Salon de l'électricité et des énergies renouvelables «Elek Ener 2023» - Un gisement de croissance pour l'économie tunisienne

Les industries électriques représentent 36% du Produit national brut (PNB) et sont le premier secteur exportateur.

Ce secteur contribue fortement à l'économie tunisienne.

La Chambre syndicale nationale des industries électriques a organisé un Salon de l'électricité et des énergies renouvelables «Elek Ener 2023» qui s'est tenu du 11 au 15 octobre au Parc des expositions du Kram à Tunis.

Ce salon a été un rendez-vous indispensable des acteurs du marché et une plateforme d'échange entre les opérateurs du secteur électrique et des énergies renouvelables.

Dans ce cadre, Mourad Slaoui, président de la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique relevant de l'Utica, a mentionné que le salon a été organisé par la Chambre en étroite collaboration avec «CTF Expo».

Cette manifestation a pour vocation de réunir les professionnels du secteur sur un même espace afin de mettre en avant leur savoir-faire.

Il a aussi pour objectif de les aider à conquérir de nouveaux marchés tels que le continent africain et le pourtour méditerranéen.

Regrouper et représenter les entreprises du secteur

«Elek Ener 2023» a pour mission de répondre aux attentes grandissantes des différents opérateurs économiques afin de renforcer les échanges et booster les exportations.

Slaoui a également ajouté qu'«en 2008, et à la suite d'une initiative engagée par plus de dix entreprises du secteur, la chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique a été créée en février 2010, en tant que chambre syndicale nationale de l'Utica affiliée à la Fédération nationale de l'électricité et de l'électronique (Fedelec). Notre rôle est de regrouper et représenter sur le plan national les entreprises de sécurité électronique spécialisées dans les activités de distribution, installation, intégration et maintenance des systèmes de détection et extinction incendie, anti-intrusion et protection périphérique, contrôle d'accès et gestion horaires, vidéo protection, automatisme et domotique et télésurveillance/ monitoring. Notre mission est aussi de défendre les intérêts des professionnels, de promouvoir aussi la profession et valoriser les entreprises adhérentes et orienter et contribuer à l'avenir de nos activités, informer les membres des évolutions législatives, réglementaires et technologiques. Parmi nos réalisations, l'obtention des jeunes d'un diplôme universitaire en licence coconstruite systèmes de sécurité électrique en partenariat avec des centres de formation professionnelle. Le but de notre formation est d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes Tunisiens grâce à un système de formation professionnelle performant et attractif, à dominance pratique, en cohérence avec les besoins en emploi du tissu économique national».

Mourad Slaoui a aussi appuyé que la formation de spécialisation co-certifiée public-privé offre une nouvelle possibilité de qualification post-diplôme qui complète le système de formation professionnelle tunisien.

Elle permet de fournir aux entreprises des professionnels plus adaptés aux besoins du marché du travail.

Elle offre l'opportunité aux diplômés de devenir des spécialistes certifiés dans leur métier, donc plus employables et mieux valorisés socialement et économiquement.

Des bâtiments moins énergivores

Rencontré lors du salon, Wael Garbâa, responsable marketing à la société «Soteme», a révélé que «"Signify", en tant que leader mondial de l'éclairage, propose à ses clients des produits, systèmes et services d'éclairage de haute qualité et à faible consommation énergétique.

Nous transformons l'éclairage en points de données qui permettent de connecter les appareils, les lieux...

C'est notre manière de contribuer à créer un monde plus sûr, plus productif et plus intelligent.

Le nom de notre société reflète le sens que nous donnons aujourd'hui à la lumière.

La lumière comme un nouveau langage intelligent, la lumière qui crée du lien, la lumière qui donne du sens.

Aujourd'hui, la lumière va au-delà de la simple fonction d'éclairage. Notre innovation constante propulse l'éclairage dans l'ère numérique.

La lumière connectée offre de nouvelles perspectives.

La ville devient intelligente, elle est plus sûre, les bâtiments sont moins énergivores et l'expérience client en magasin totalement transformée.

Il est désormais possible de garantir la qualité de l'éclairage tout en réduisant la pollution lumineuse et la consommation d'énergie.

En associant nos luminaires LED, lampes LED et capteurs «Philips» à la plateforme «Interact» nous obtenons des données collectées. Cette plateforme hautement sécurisée et évolutive basée sur le cloud utilise la gestion et le traitement de données de dernière génération, y compris le machine learning pour nous offrir des avantages allant bien au-delà du simple éclairage», a conclu le professionnel.