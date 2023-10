Burkina Faso: Communication et journalisme

analyse

L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC) a organisé, une table-ronde des partenaires, le vendredi 13 octobre 2023, à Ouagadougou, sous le thème : "Quels types de partenariat pour relever les défis communs ?".

L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC), dans le cadre de la sortie de la 35e promotion de ses stagiaires, a organisé, une table-ronde avec ses partenaires, le vendredi 13 octobre 2023 à Ouagadougou. C'est sous le thème : "Quels types de partenariat pour relever les défis communs ?" que les échanges ont porté. Le parrain de l'évènement, Issouf Saré, par ailleurs Directeur général (DG) de la télévision BF1, a indiqué que cette table-ronde a consisté à échanger sur les attentes, les difficultés, les besoins, les défis pour pouvoir relever le niveau de formation au niveau de l'ISTIC. «

Nous sommes confrontés à un certain nombre de réalités sur le terrain. Nous voulons recruter d'abord des stagiaires, ensuite des travailleurs qui soient à un niveau de compétences qui puisse améliorer la compétitivité de nos entreprises », a notifié Issoufou Saré. Au cours de cette table-ronde, l'ISTIC a présenté les compétences professionnelles de ses étudiants en communication et en journalisme ainsi que les équipements et les espaces techniques à sa disposition, à ses partenaires et potentiels partenaires présents à cette activité.

La DG de l'ISTIC, Alizèta Ouoba a informé que les objectifs de ces échanges étaient de rencontrer les partenaires qui accueillent les stagiaires sortis de l'ISTIC. « Aussi, cette rencontre avait pour objectif de recueillir les besoins et les attentes en vue de pouvoir adapter au fur et à mesure le curricula et pouvoir leur offrir des profils qui pourront répondre à leurs attentes », a laissé entendre, Alizèta Ouoba. Les structures présentes à cette table-ronde ont pris connaissance des profils de l'information et de la communication qui sont formés à l'ISTIC. Elles ont fait savoir que leurs portes sont ouvertes pour accueillir les stagiaires. À la sortie des échanges, Issouf Saré a salué la qualité des offres de formation présentées.