Sénégal: Une pétition en ligne pour la réouverture de la ligne maritime Dakar-Ziguinchor

Au Sénégal, le patron d'une entreprise qui transforme la production agricole casamançaise a lancé une pétition en ligne pour réclamer la réouverture de la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor, chef-lieu de la région du même nom, dans le sud-ouest. Celle-ci est fermée depuis les manifestations ayant secoué le pays lors de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, en juin 2023. Explications.

Au Sénégal, un chef d'entreprise lance une pétition en ligne pour obtenir la réouverture de la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor, chef-lieu de la Casamance, car voilà cinq mois que les trois bateaux qui assurent la liaison entre ces deux villes sont à l'arrêt et les acteurs économiques, tout comme les citoyens, s'impatientent alors qu'aucune reprise n'a encore été annoncée.

« Non, ça suffit ! », peut-on lire sur le texte de la pétition qui, en deux jours, a récolté plus de 2 000 signatures. Pour son initiateur, Xavier Diatta, les conséquences économiques de l'arrêt de ces bateaux sont énormes.

Il dirige Casa industrie SA, une entreprise qui transforme la production agricole casamançaise. « Cette année, il y a peut-être 30 % à 35 % des produits agricoles, comme les mangues, qui ont été consommés, mais tout le reste a pourri, simplement parce que les gens n'ont pas les moyens de pouvoir relayer ces produits-là dans les marchés hebdomadaires, dans les supermarchés, à cause du coût », assure-t-il.

Des coûts multipliés par deux par la route, et encore plus par l'avion. Cette pétition appelle donc à rouvrir d'urgence la liaison maritime, cinq mois après l'arrêt des bateaux, suite aux manifestations qui ont secoué le Sénégal lors de la condamnation de l'opposant et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, en juin 2023.

« Qu'au moins, on soit informés, pour que nous puissions faire des prévisions, réclame Xavier Diatta. Depuis l'arrêt du bateau jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de communication, ni de la compagnie, encore moins du ministère, c'est un problème. Ce qui est étonnant, c'est qu'au plus fort de la crise casamançaise [qui a commencé en 1982 sur la base de revendications indépendantistes, dans cette région, NDLR], les bateaux ont toujours circulé. Donc je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on nous dise que c'est un problème sécuritaire ».

Pour l'heure, aucun calendrier de reprise n'a été annoncé par le gouvernement. Les signataires de cette pétition espèrent donc atteindre le seuil de 5 000 signatures pour que le Conseil économique et social soit obligé de se saisir de cette question et donner des explications quant à l'arrêt de ces trois bateaux qui relient Ziguinchor à la capitale.