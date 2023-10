Madagascar: Fête nationale de l'Espagne - Célébration conviviale, samedi dernier

La fête nationale de l'Espagne, célébrée le 12 octobre, a été une occasion pour Hasnaine Yavarhoussen, consul honoraire d'Espagne à Madagascar, d'inviter les ressortissants espagnols et les ressortissants bilatéraux à Madagascar à un déjeuner de célébration empreint de convivialité.

C'est ainsi que la diaspora espagnole, quelques membres de la diplomatie et tous les invités du consulat se sont réunis au Café Mary à l'immeuble Alhambra Ankadimbahoaka, le samedi 14 octobre dernier, pour l'occasion.

Une visite de l'exposition consacrée au lamba, un élément majeur de la culture malgache, qui est actuellement ouverte au Hakanto Contemporary, a été proposée aux invités du consulat, avant la cérémonie de célébration.

C'est d'ailleurs à travers le lamba que le consul honoraire de l'Espagne a décrit des points communs de la culture malgache avec la culture Espagnole.

En effet, Il a mentionné, durant son allocution, le fait que l'Hispanité possède multiples facettes, à l'image du lamba malgache, dont les formes et les usages diffèrent selon les régions et les communautés.

Andalous, Basques, Catalans, Castillans et Latino-Américains sont, selon lui, une illustration de cette grande mosaïque de langues et de culture qui fait la richesse du pays qu'il représente.

Encore un point commun avec Madagascar, qui a été marqué par de nombreuses influences culturelles provenant des vagues d'immigration venant l'Afrique, de l'Inde et de l'Orient durant les derniers siècles.

« C'est, j'en suis certain, cette grande richesse humaine et culturelle qui ont fait que vous collaborateurs de grands groupes, entrepreneurs, acteurs de domaines humanitaires et sociaux, représentants de corps diplomatiques et consulaires avez choisi de travailler à Madagascar pour épanouir votre vie professionnelle ». a-t-il poursuivi, tout en précisant que leur présence dans le pays est un atout pour la Grande Ile.

Il a rappelé que sa mission en tant que consul honoraire, un rôle assumé depuis 2012, qui est d'assister et d'accompagner les ressortissants espagnols et les ressortissants bilatéraux, est inspirée par les valeurs qui font du Royaume d'Espagne un pays auquel il est profondément attaché.

Il s'agit notamment du développement respectueux, durable, humain et équitable, ainsi que l'ouverture aux multiples cultures du monde, et qui illustrent la permanence des liens construits entre l'Espagne et Madagascar.