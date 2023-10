Madagascar: Digitalisation de l'agriculture - Accès aux informations pour améliorer les revenus des paysans

Les circonscriptions de l'Agriculture et de l'Élevage dans toutes les 23 régions de l'île viennent d'être dotées de 50 tablettes et de 50 chargeurs solaires dans le cadre du Projet de gouvernance digitale et de gestion de l'identité Malagasy (PRODIGY), financé par la Banque mondiale.

Des coopératives de paysans producteurs bénéficieront également de cette initiative visant à renforcer la digitalisation du secteur agricole en vue d'asseoir un développement rural.

L'objectif de cette collaboration entre le PRODIGY et l'unité de gouvernance digitale du ministère de tutelle vise à faciliter l'accès à l'information et à renforcer les capacités des professionnels de l'agriculture et de l'élevage.

Ce qui permettra par la suite d'améliorer les revenus de ces paysans grâce à l'augmentation considérable de leur productivité, sans oublier l'amélioration de la rentabilité et la durabilité des pratiques agricoles.

Accès limité aux technologies

En outre, cette digitalisation favorise la mise en place de l'utilisation des cartes de producteurs, ainsi que la mise en place des solutions durables pour lutter contre les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs malgaches, a-t-on évoqué.

Grâce à ces nouvelles technologies, les agriculteurs et éleveurs pourront bénéficier de plusieurs avantages.

A titre d'illustration, l'utilisation de ces tablettes leur permettra d'accéder à des informations précieuses relatives aux nouvelles techniques agricoles, aux bonnes conduites d'élevage, ainsi qu'aux modèles économiques durables.

En outre, les chargeurs solaires mis à disposition aux bénéficiaires assureront une utilisation autonome et durable de ces outils numériques, même dans les régions les plus reculées du pays.

Les coopératives des paysans producteurs joueront également un rôle essentiel dans la diffusion des connaissances et pratiques agricoles numériques.

Elles pourront ainsi former leurs membres tout en partageant les meilleures pratiques et en échangeant des informations sur les marchés, sur les prix des produits agricoles et les opportunités commerciales.

En effet, l'accès aux technologies reste encore limité à Madagascar.

Mais grâce à cette action de dotation des outils numériques par le biais du PRODIGY, l'on observe une avancée significative dans la digitalisation de l'agriculture malgache et un pas de plus vers le développement durable de l'agriculture et de l'élevage à Madagascar.