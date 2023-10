Madagascar: Vision

Le raz-de-marée orange du week-end dernier a impressionné la population tananarivienne par son ampleur.

Mais après un certain recul, les plus lucides ont remarqué qu'il n'a pas été aussi spontané que cela et qu'il s'est formé après distribution d'argent et de nourriture.

A présent, tout le monde sait à quoi s'en tenir et le Collectif des candidats, avec ses slogans, n'a cependant pas dévié de son mode de conduite.

Bataille du paraître et bataille des idées

Le carnaval organisé par le candidat n° 3, dimanche dernier, a été organisé de manière professionnelle. Ses stratèges ont utilisé beaucoup de moyens pour attirer le public.

Tout y était : tee-shirts orange, camions avec sonorisation, rémunération des participants.

Dans ces conditions, des milliers de Tananariviens sont venus et ont envahi le stade Malacam.

L'enthousiasme est donc né spontanément et c'est dans une ambiance de fête que le meeting s'est tenu.

Il n'y a pas eu lieu de véritable discours avec un programme bien défini, mais des cris de joie et de la musique entrainante.

C'est dans une atmosphère festive que le cortège, qui a parcouru les différentes rues de la Capitale, s'est déroulé.

Ces milliers de personnes dans les rues chantant et dansant ont fortement impressionné les observateurs.

Ils se sont dits que la machine électorale qui s'était mise en branle allait tout renverser.

Dans un deuxième temps, ils ont pris du recul.

C'est une manière d'essayer de conquérir une partie de la population sensible au paraître. Il existe une autre partie qui est plus lucide et qui a pris conscience des problèmes actuels.

On s'en aperçoit en regardant l'affluence de la manifestation du collectif des candidats d'hier.

Les déclarations des candidats ont été très simples, mais font appel au bon sens de ceux qui les suivent.

La bataille, qui se déroule en ce moment, est de longue haleine, mais elle ne devrait pas déboucher sur une confrontation physique car c'est une bataille des idées.