Madagascar: DIANA - Compétence numérique - L'UNA en collaboration avec CREF

Le monde de l'enseignement bascule vers la numérisation, et l'Université d'Antsiranana (UNA) n'est pas en reste. En étroite collaboration avec le centre CREF (Centre de Ressources pour l'Enseignement du Français), ce grand établissement évolue dans différents secteurs afin de produire des élites compétentes, dignes de ce nom.

Ayant des missions bien déterminées, à savoir, « renforcer des compétences linguistiques, animer un café pédagogique, livrer des ateliers de formation, créer des ressources pédagogiques, organiser des événements culturels et linguistiques, et cultiver ses compétences numériques », le CREF réalise actuellement des offres par le biais « de la plateforme en ligne d'évaluation, de formation personnalisée et de certification des compétences numériques, Pix ».

Une première à Antsiranana, la semaine dernière, plus de 63 étudiants issus de trois établissements, en l'occurrence, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), l'Ecole Normale Supérieure pour l'Enseignement Technique (ENST) et la faculté de Droit, d'Economie, de Gestion et de Science Politique (DEGSP), se sont inscrits aux quatre sessions organisées par le CREF, du 10 au 13 octobre dernier.

Les participants sont évalués dans cinq grands domaines notamment, l'Information et données, la communication et collaboration en ligne, la création de contenus, la protection et sécurité, l'environnement technique.

«Chacun a un sujet à son niveau, les évaluations sont personnalisées. Chaque candidat a ses propres activités, ses propres compétences en fonction de son niveau. En amont, ils ont suivi des formations... "Il nous a fallu élaborer des démarches, donc, à présent nous avons été agréés par Pix.

Je tiens à mentionner que les certificats sont délivrés par cet organisme », a fait savoir la cheffe de service du centre CREF à l'Université d'Antsiranana.

Par ailleurs, le Centre de Ressources pour l'Enseignement du Français sollicite fortement la coopération avec les entreprises et les organismes privés souhaitant renforcer davantage les compétences numériques de leurs personnels.