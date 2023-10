Angola: Plus de 70 % de la population des zones urbaines a accès à l'eau

Luanda — Le taux de couverture des services d'approvisionnement en eau potable dans les zones urbaines de l'Angola est passé de 60 pour cent, en 2017, à 72%, au premier trimestre de 2023, a déclaré lundi le Président de la République, João Lourenço.

Quant aux sièges provinciaux et municipaux, João Lourenço a déclaré que la production d'eau potable est passée de 828 mille mètres cubes par jour, en 2017, à un million 318 mille mètres cubes par jour en 2023.

Le Chef de l'État angolais, qui adressait le Message sur l'état de la Nation, lors de la séance solennelle d'ouverture de l'année parlementaire 2023-2024 de la Ve Législature, a reconnu qu'il existait toujours un déficit d'approvisionnement en eau, que le gouvernement veut combler et garantir que davantage d'Angolais aient accès à l'eau dans leurs maisons et, par conséquent, des projets ambitieux sont en cours.

Le Chef de l'État a souligné, entre autres, la construction du nouveau système d'approvisionnement en eau de BITA, qui prévoit dans un premier temps le captage de trois mille litres d'eau par seconde, associé à un système d'adduction et à un réseau de distribution qui bénéficieront à environ 2,5 millions d'habitants de la région sud de la province de Luanda.

Il a indiqué qu'il est prévu de construire le nouveau système d'adduction d'eau de Quilonga, avec une capacité initiale de captage de six mille litres d'eau par seconde, associé à un système d'adduction et un réseau de distribution qui bénéficieront à environ cinq millions d'habitants, également de Luanda.

"Nous réhabilitons et développons les systèmes d'approvisionnement en eau dans plusieurs capitales provinciales et construisons de nouveaux systèmes dans plusieurs chefs-lieux municipaux et communaux, en particulier là où il y a une forte croissance démographique", a-t-il souligné.

Il a fait savoir qu'il était prévu de commencer prochainement la construction de nouveaux branchements domestiques d'eau potable à Caxito, Ondjiva et Saurimo et d'étendre le réseau de distribution d'eau dans les provinces de Moxico, Namibe et Lunda Norte.

Selon le Président de la République, la situation de sécheresse dans le sud du pays nécessite encore une attention particulière, même si le sombre scénario observé dans le passé est en train de changer, grâce aux importants investissements réalisés dans les infrastructures.

Il a déclaré qu'au moins 250 mille personnes et 240 mille têtes de bétail ont déjà de l'eau fournit par le canal de Cafu depuis avril 2022 et qu'il la stocke et la distribue sur une longueur de 165 kilomètres.

Selon le Président, dans le cadre du Programme de Lutte contre les Effets de la Sécheresse dans le Sud de l'Angola, en particulier dans la province de Cunene, le barrage de Calucuve est en cours de construction, avec une capacité de stockage de 141 millions de mètres cubes d'eau et son pipeline mesure environ 111 km de long ».

Parallèlement, a-t-il poursuivi, « nous construisons également le barrage de Ndúe, d'une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau, et son pipeline d'environ 75 km de long.

Il a également déclaré que la vie des habitants de Cunene ne sera plus jamais la même, surtout à partir de fin 2024, lorsque ces deux grands projets seront achevés, si aucune contrainte majeure ne se présente.

Selon lui, la lutte contre la sécheresse dans le sud du pays passe également par d'autres projets qui devraient démarrer prochainement, à savoir la récupération et le dessablage de 43 barrages dans la province de Namibe, la construction des grands barrages de Carujamba, d'Inamagando, de Curoca II, de Giraul, de Bero et de Bentiaba, également à Namibe, ainsi que le projet de recherche et d'utilisation des eaux souterraines de l'aquifère Chela, dans la ville de Lubango.