Congo-Kinshasa: Solidarité du Gouvernement aux familles endeuillées, Drame de Mbandaka - Marc Ekila et Patrick Muyaya annoncent une série de mesures !

*Intervenu dans un contexte de deuil frappant la Nation congolaise toute entière, le briefing d'hier, lundi 16 octobre 2023, a abordé la question des mesures relatives au naufrage de la baleinière "Mapamboli", survenu le samedi 14 octobre à Mbandaka, ainsi que de la mise en oeuvre du Programme du Gouvernement dans le secteur des transports et voies de communications. A cet effet, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, ainsi que Marc Ekila Likombio, Ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, se sont prêtés à cet exercice de devoir de redevabilité.

Solidarité du Gouvernement

Modérant le briefing, Patrick Muyaya Katembwe a réitéré les condoléances du Gouvernement congolais à l'égard des familles endeuillées suite au naufrage de la baleinière en bois "Mapamboli", samedi 14 octobre 2023, sur le Fleuve Congo dans la ville de Mbandaka, à l'Ouest de la RDC.

« Le weekend dernier, nous avons déploré la mort de plusieurs compatriotes sur le Fleuve Congo. Plusieurs réunions se tiennent quant à ce parce que des mesures ont été annoncées notamment, par le Président de la République et une Commission qui travaille dessus. Dans cet exercice, nous exprimons toute la solidarité et la compassion du Gouvernement à toutes les familles affectées et touchées par ce drame. Nous avons connu plusieurs cas similaires sur différents cours d'eaux », a déclaré le Porte-parole du Gouvernement.

Lumière des faits

Convié pour la première fois à ce devoir de redevabilité, Marc Ekila Likombio, Ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, a établi les circonstances, les causes provisoires et le bilan de ce drame.

« Cette baleinière devrait quitter le Fleuve pour Mbolomba. Malheureusement, dans cette manoeuvre nocturne et interdite, l'embarcation a chaviré et causant la mort de plusieurs de nos compatriotes. Au moment où nous parlons, de nos derniers échanges avec le Commissaire fluvial sur place, jusqu'aux alentours de 14 heures, nous étions à 47 corps repêchés et plusieurs disparus. Etant donné que l'embarcation était entrée en situation d'irrégularité, nous n'avons pas pu le manifeste pour déterminer exactement le nombre des passagers à bord. Mais cela est dû à la surcharge. Mais aussi, la réglementation de notre pays interdit les embarcations de quitter le quai la nuit », s'est-il prononcé.

Déballant la série de mesures prises, il a déclaré ce qui suit : « Rapidement, nous avons travaillé sur la question et avons contacté les autorités provinciales sur place pour la mise en place d'une Commission d'enquête qui se tient.

Et cette Commission d'enquête est conduite par le Vice-Gouverneur de cette province, le Représentant de l'Agence Nationale des Renseignements, le Représentant de la Direction Générale des Migrations et le Commissaire Fluvial.

J'avais souhaité qu'il y ait le Représentant de la Police Nationale Congolaise sur place, également le Procureur de la République pour l'ouverture d'un dossier. Avec mon collègue Ministre d'Etat à la Justice et Garde des sceaux, nous avons convenu qu'il soit ouvert, sur place, une information judiciaire qui doit conduire à un procès en flagrance pour établir les responsabilités ».

Néanmoins, Marc Ekila a indiqué, pour sa part, la disparition du propriétaire de l'embarcation et la fuite du conducteur, tout en soulignant que des investigations sont en cours. Egalement, il a annoncé la suspension du Commissaire posté au lieu de départ de ladite embarcation.

Mise en oeuvre des réformes sectorielles

Abordant la question de la mise en oeuvre du Programme du Gouvernement dans le secteur des transports et Voies de communication, le Ministre Ekila a dressé un bilan satisfaisant des actions réalisées à ce jour.

Pour lui, l'importance du Ministère qu'il patronne n'est plus et n'est pas à démontrer. Dans le sous-secteur aérien avec la RVA dont la construction des infrastructures aéroportuaires, le ministre des transports a noté des avancées avec une ribambelle d'aéroports qui sont réhabilités et modernisés avec la piste, l'aérogare, la tour de contrôle et les matériels d'assistance à la navigation des avions.

« Avec les Gouvernements Sama 1 et Sama 2, sous la conduite du Président de la République, nous assistons à la réhabilitation de l'aéroport de Mbuji-Mayi, de Kananga, l'aéroport que vous avez vu au Lualaba, il y en a aussi à Bangoka à Kisangani. Nous avons la modernisation de l'aéroport international de Goma, celui de Kindu qui va subir une cure de jouvence.

Il y a une aérogare qui a poussé à Boende, au moment où nous parlons, nous travaillons sur la piste pour finaliser.

Nous sommes en train de voir comment finaliser le début des travaux des aéroports de Mbandaka et Gbadolite parce que les partenaires sont déjà là.

Nous réfléchissons avec la RVA pour la modernisation de l'aéroport de Tshimpi au Kongo Central », a-t-il dit.

Ensuite, il a la sûreté de l'aviation civile. Il s'est dit satisfait des points marqués par la RDC pourtant sur la liste noire de l'Union européenne

. D'où il fallait remplir des conditions pour se conformer aux normes de l'OACI. « Je suis heureux d'annoncer qu'aujourd'hui le travail est fait.Nous venons de dépasser en termes de cotation, la moyenne africaine qui est fixée à 55,69.Aujourd'hui la RDC, à l'issue de l'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale, nous en sommes sortis avec la cotation de 64,56%, nous venons de dépasser la moyenne africaine ».

Toutefois, il a fait savoir que la RDC remplit les formulaires pour permettre à ses avions de rentrer dans l'espace aérien Shengen.

Dans la foulée, il a annoncé le processus de certification de quelques aéroports internationaux. Une première en RDC.

Dans son intervention, le Ministre Elika est revenu sur les avancées dans le sous-secteur ferroviaire et la redevance logistique terrestre. « La RDC a mis à la disposition de ses sociétés qui s'occupent des chemins de fer une sorte de redevance pour le renouvellement de l'ouvrage des infrastructures des transports qu'on appelle la redevance logistique terrestre.

Le Chef de l'État prônant la bonne gouvernance, nous avons équilibré les dépenses. Aujourd'hui, la SNCC a acquis 100 wagons, 9 achetés sur fonds propres du gouvernement.

La dernière fois c'était en 1988. Nous avons acheté 12 voitures neuves.

La SNCC c'est aussi l'exploitation fluviale, lacustre et maritime.

La SNCC a aussi acquis quatre vedettes neuves qui vont desservir Goma et Bukavu qui comprendront 80 places et il y aura un VIP (...). Nous avons mis à la disposition de la SNCC des fonds pour réhabiliter les quais de Goma et de Bukavu », a-t-il révélé.

En ce qui concerne l'ONATRA, il a épinglé que le quai de Matadi est en phase de réhabilitation en plus d'un vaste projet de réhabilitation et modernisation du chemin de fer Kinshasa-Matadi avec une firme canadienne.

« Sur instruction du Chef de l'Etat, sur le chemin de fer, nous venons de signer des accords avec des partenaires internationaux. Nous sommes en train de rediscuter le chemin de fer », a-t-il affirmé.

Sur le volet du sous-secteur routier, Marc Ekila a informé sur l'existence des contrats acquis par la RDC pour des livraisons des bus à l'extérieur depuis 1960. Mais surtout que le pays a signé un contrat de livraison des bus Transco et ces bus devront être produits en RDC.

« Je vous assure que les 14 premiers bus Transco montés en RDC sont déjà palpables et les jours qui viennent vous allez m'accompagner pour la réception de ces bus », assure-t-il.

De plus, il a rajouté que la RDC est l'unique pays africain qui a une société des transports dédiée aux étudiants avant de conclure en indiquant, dans le secteur fluvial, que le Gouvernement a acquis deux baliseurs.

Ce qui permet à la Régie des Voies Fluviales (RVF) d'exécuter avec fierté ce qu'il fait. Des partenaires vont renforcer la RVF en termes des canaux rapides pour atteindre certains coins compliqués.

La construction du port en eau profonde de banana n'en est pas restée moins évoquée.