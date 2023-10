Congo-Kinshasa: Enquête minutieuse exigée après le Naufrage survenu à l'Equateur, RDC - Adolphe Muzito et Nouvel Elan invitent les Députés Nationaux à interpeller le Ministre des Transports !

*"Adolphe Muzito et son parti Nouvel Elan expriment toute leur sympathie aux familles éplorées ainsi qu'aux communautés éprouvées et exigent, par conséquent, une enquête minutieuse afin de mieux cerner les circonstances ayant concouru à ce drame, d'établir les responsabilités et d'envisager, le cas échéant, des sanctions appropriées", lit-on, dans un communiqué publié ce lundi 16 octobre 2023 à Kinshasa.

"Adolphe Muzito se dit consterné par la perte en vies humaines à la suite de ce naufrage qui a tristement emporté plusieurs compatriotes", précise ce même communiqué dans lequel ils invitent les "Députés Nationaux à convoquer d'urgence le Ministre national des Transports afin d'apporter des éclaircissements sur les problèmes de transport aérien, fluvial et routier, en vue d'éviter le pire".

LPM

République Démocratique du Congo

Le Gouvernement

Ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement

Le Ministre

Kinshasa, le 14 octobre 2023

N° Réf. : 0707/CAB/MIN/TVCD/2023

Transmis copie pour information à :

Son Excellence Monsieur le Président de la République,

Chef de l'Etat

(Avec l'expression de mes hommages les plus déférents)

Palais de la Nation

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement

(Avec l'assurance de ma très haute considération)

Hôtel du Gouvernement

Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre,

Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumiers ;

Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre,

Ministre de la Défense National et Anciens Combattant ;

Son Excellence Madame la Ministre d'Etat, Ministre de la

Justice et Garde des Sceaux ;

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires

Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale ;

Madame le Vice-Ministre des Transports, Voies de

Communication et Désenclavement ;

Monsieur le Secrétaire Général aux Transports, Voies de

Communication et Désenclavement ;

Monsieur le Directeur de la Marine et des Voies

Navigables au Secrétariat Général/TVCD ;

Monsieur le Directeur Général de la Régie des Voies

Fluviales (RVF).

(Tout) à Kinshasa

Monsieur le Vice-Gouverneur de la Province de l'Equateur

Monsieur le Chef de Division Provinciale/TVCD

(Tout) à Mbandaka

A Monsieur le Gouverneur de la Province de l'Equateur

à Mbandaka

Concerne : Naufrage d'une baleinière navigant nuitamment et pertes en vies humaines

Mise en place urgente d'une commission d'enquête.

Monsieur le Gouverneur,

Je prends l'avantage de vous adresser le présent courrier, suite au drame survenu dans l'entité sous votre juridiction.

En effet, les informations en ma possession indiquent qu'une baleinière qui quittait le port de Bankita à Mbandaka en partance du territoire de Bolomba et ce, après les heures conventionnelles de navigation pour ce genre d'embarcation de fortune, a coulé, causant plusieurs dizaine de décès, sans compte les disparus qui dépasseraient la centaine.

Tout en invitant Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Sociales, Actions, Humanitaires et Solidarité Nationale en ampliation à obtenir un accompagnement en faveur des familles des victimes, je vous demande de mettre en place une commission d'enquête pluripartite (Direction Générale de Migration, services des renseignements, Région militaire, Police, Parquet...) afin d'envisager, le cas échéant, des sanctions aussi bien punitives que dissuasives.

Dans l'entre-temps, je réunis, ce lundi 16 octobre courant, l'association des exploitants concernés ainsi que l'administration de mon secteur pour rappeler, à nouveau, les mesures de lutte contre les accidents et incidents de navigation par voie d'eau en RDC.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de ma parfaite considération.

Me Marc Ekila Likombo

Ministre