Sénégal: Séminaire du réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) - «Le leadership des femmes en politique» en débat à Dakar

En partenariat avec le Réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), l'Assemblée nationale du Sénégal accueille, les 16 et 17 octobre 2023, un séminaire sur le thème général «Le leadership des femmes en politique». L'ouverture de la rencontre a eu lieu, hier lundi, à la Salle des commissions Marie Joséphine Diallo de l'Institution parlementaire, en présence d'Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, de Mme Chantal Soucy, présidente du Réseau parlementaire de l'APF.

Selon Mme Chantal Soucy, c'est une occasion de débattre de la place de la femme et des conditions de députés. «Ce séminaire parlementaire, organisé à la demande de l'Assemblée nationale du Sénégal, portera sur la représentation et le leadership des femmes en politique, ainsi que sur les mesures à mettre en place afin de permettre aux élues d'exercer leur mandat sereinement et efficacement». La Vice-présidente de l'Assemblée du Québec a également évoqué les incidents récents connus à l'Assemblée, notamment l'affaire dite Amy Ndiaye Gniby. «Cette thématique prend tout son sens dans cette Assemblée qui a connu, il y a presque un an, une scène de violence entre députés». «Nous avons tous vu les images de cet événement qui s'est déroulé en pleine session publique et qui questionne la démocratie et l'exercice de la fonction de député», a souligné la représentante du Réseau des femmes parlementaires. Par conséquent «Cet incident est symptomatique des violences exercées contre les femmes, spécifiquement lorsque celles-ci exercent des postes à responsabilité», a-t-elle dit.

A son tour, Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, se réjouit de l'organisation de ce séminaire. «Nous sommes d'autant plus heureux d'accueillir cette importante rencontre que le Sénégal fait partie des membres fondateurs de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et a joué un rôle important dans sa consolidation». Pour le président Amadou Mame Diop, «Depuis sa création en 2022, le Réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie a contribué considérablement à la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique, sociale et culturelle de nos pays et même au-delà. Votre réseau a participé de façon déterminante au rayonnement des femmes dans les organisations internationales, au renforcement de leur solidarité et à la défense des droits humains».

Amadou Mame Diop, qui a salué le thème choisi, n'a pas manqué de rendre hommage à la défunte Secrétaire générale de l'Assemblée nationale du Sénégal.

«Le thème de votre séminaire, «Le leadership des femmes en politique», est alors d'une grande pertinence au regard de vos objectifs et des défis auxquels nos différentes Assemblées sont confrontées dans ce contexte mondial actuel. Je voudrais, à cet égard, rendre un hommage vibrant à Feue Marie Joséphine Sophie Diallo, ancienne Secrétaire générale de l'Assemblée nationale du Sénégal, rappelée à Dieu l'année dernière et dont ces lieux qui abritent vos présents travaux portent le nom. Elle a, en effet, consacré toute sa vie professionnelle à la promotion du leadership des femmes notamment au sein des Parlements auxquels nous sommes membres».

ENCORE DU CHEMIN A FAIRE, MALGRE DES PROGRES NOTABLES REALISES DANS NOS PAYS ET AU SEIN DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Toutefois, reconnait le président de l'Assemblée, «même si des progrès notables ont été réalisés dans nos pays et au sein des organisations internationales, il reste encore du chemin à faire eu égard à nos ambitions et à celles des populations. Au Sénégal, des avancées réelles ont été faites dans l'implication des femmes dans la gestion des affaires publiques et la prise de décision dans les différentes instances délibérantes. Il en est de même pour la scolarisation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme...»

Par ailleurs, rappelle-t-il, «le Sénégal a adopté, en mai 2010, la loi sur la parité qui été mise en oeuvre effectivement sous le magistère du président Macky Sall, dès les élections législatives de 2012. Le respect de la parité par les partis politiques, coalitions de partis ou candidatures indépendantes, suivant une répartition alternée des sexes des candidats est devenue une condition de recevabilité des listes aux différents scrutins. Ce dispositif a permis d'avoir une représentation très importante des femmes dans des fonctions électives et semi-électives ainsi que dans les institutions», a-t-il fait savoir.

Toujours selon lui, «A la faveur de cette loi, les femmes occupent aujourd'hui presque la moitié des sièges, à l'issue des résultats des élections législatives du 31 juillet 2022. Elles sont 76 femmes contre 89 hommes sur les 165 députés. La Stratégie Nationale pour l'Egalité et l'Equité de Genre 2016-2026 a conforté l'engagement résolu du Sénégal pour l'éclosion du leadership de la femme et son autonomisation».

Amadou Mame Diop est également revenu sur les progrès des filles à l'école. «S'agissant de l'éducation, suivant les statistiques disponibles, le taux d'achèvement global a progressé plus vite chez les filles que chez les garçons, sur la période 2016-2020. Aussi, a-t-il été noté un taux de réussite au Baccalauréat de plus de 50%, ces dernières années, pour les filles. Ce qui confirme les performances du Sénégal en matière de scolarisation de maintien à l'école et de réussite des filles».