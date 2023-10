Sénégal: SPIS - Ousmane MBAYE élu nouveau président

Le Directeur-Général de Dangote Cement Senegal, Ousmane MBAYE sera le nouveau Président du Syndicat professionnel des industries du Sénégal (SPIS). Sa nomination a été entérinée, vendredi 6 octobre dernier à Dakar, par le Conseil d'Administration de l'organisation patronale lors de son Assemblée Générale Mixte. Une session rehaussée par la présence de Baidy AGNE, Président du Conseil National du Patronat (CNP) auquel le SPIS est affilié.

Ousmane MBAYE succède à Cheikh Ahmadou Bamba FALL, Président-Exécutif de COPEOL. Son mandat qui prendra effet en janvier 2024, est d'une durée de deux ans renouvelables.

Le nouveau Bureau du SPIS connaît une nouvelle configuration. Alexandre Alcantara, Directeur-Général de SIAGRO et Cheikh Ahmadou Bamba FALL, Président-Exécutif de COPEOL, ont été nommés, respectivement, Vice-Président et 2e Vice-Président, tandis que Frank BAVARD (GMD) devient Secrétaire-Général et Louis LAMOTTE (CSS), Secrétaire-Général-Adjoint. Khalil HAWILI (SIMPA) et Lotfi KADAOUI (SOBOA), ont été, pour leur part, nommés Trésorier-Général et Trésorier-Général-Adjoint.

A propos du SPIS

Mis en place en juillet 2018 grâce à regroupement d'industriels sous l'égide de feu Ameth Amar, fondateur de NMA-SANDERS, le SPIS entend s'illustrer dans la défense et la promotion des intérêts de l'industrie sénégalaise. Le syndicat regroupe plus d'une vingtaine d'acteurs industriels de gros calibre au Sénégal, actifs dans l'agroalimentaire, les mines, la cimenterie, l'énergie, la chimie-plastique, etc.