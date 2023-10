Sénégal: Saint-Louis-Programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage (pcae) - le document du mécanisme de gestion des plaintes présenté aux différents acteurs du secteur de l'élevage

Le Sénégal, particulièrement la région de Saint-Louis, dispose aujourd'hui de résultats statistiques qui vont lui permettre de faire un plaidoyer au niveau international mais aussi de pouvoir mieux planifier les activités au niveau national.

Cela a été rendu possible grâce à la mise en oeuvre du Programme de Compétitivité de l'Agriculture et de l'Elevage (PCAE), a annoncé le Directeur régional de l'Elevage de Saint-Louis, Evarist Bassène qui parle de résultat de souveraineté devant aider le pays à mieux préparer l'avenir. Il s'exprimait lors d'un CRD consacré à ce Programme avec comme objectif de partager le mécanisme de gestion des plaintes avec les acteurs de l'Elevage.

L'objectif de cette rencontre était de partager le document validé du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) avec les différents acteurs du secteur de l'Elevage dans la région de Saint-Louis. Il s'agissait de partager les objectifs, activités phares, résultats attendus et les réalisations enregistrés dans la région par le PCAE ; de mettre à niveau les parties prenantes de la région de Saint-Louis sur le schéma de transmission des plaintes ; de lancer le processus d'identification des membres des comités départementaux de médiation ; et de convenir avec les parties prenantes de la période idoine pour l'installation des comités départementaux et la formation des acteurs sur les outils de rapportage.

%

« Le Programme de Compétitivité de l'Agriculture et de l'Élevage est un programme qui a des résultats réels, probants et vérifiables car il nous a permis de réaliser les premiers résultats de la campagne nationale de recensement du cheptel au Sénégal, particulièrement dans la région de Saint-Louis. Aujourd'hui, celle-ci dispose de résultats statistiques qui vont lui permettre de faire un plaidoyer au niveau international mais également de pouvoir mieux planifier les activités au niveau national. Donc, c'est un résultat de souveraineté aujourd'hui qui va aider le pays à mieux préparer l'avenir », a fait savoir Évarist Bassène, Directeur régional de l'Élevage de Saint-Louis.

En effet, ce Programme de Compétitivité de l'Agriculture et de l'Élevage a appuyé le Ministère de l'Élevage et le Ministère de l'Agriculture. « Pour le Ministère de l'Élevage dans la région de Saint-Louis, il y a dans un premier temps un appui institutionnel qui a permis que nous ayons aujourd'hui un système de suivi et évaluation. Nous avons aussi un appui en logistique et aujourd'hui la Direction régionale de l'Élevage et l'École Nationale de Formation des techniciens d'élevage seront nettement réhabilitées et équipées pour que nous puissions être plus performants avec les nouvelles technologies et que nous puissions aussi suivre les troupeaux transhumants et faire vraiment de la modélisation », a-t-il rappelé. Il a aussi magnifié l'appui sur la formation du personnel.

Ce qui d'après lui explique les résultats inédits enregistrés dans le pays par rapport à la campagne nationale de vaccination du cheptel avec des taux de réalisations excellents qui s'élèvent à 92% en 2023 et à 113% en 2022 avec un objectif de 50% fixé par le Programme », a-t-il conclu.