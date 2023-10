Congo-Kinshasa: Quid de l'action politique des gouvernants en RDC ?

La RDC amorce le dernier virage pour les élections générales prévues au mois de décembre 2023. Après le dépôt des candidatures pour les législatives, les provinciales et les communales, C'est le 08 octobre 2023 qu'a eu la clôture pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à la date de la clôture, 24 candidatures ont été réceptionnées dont une candidature féminine.

-Mais alors qu'on en est aujourd'hui au 4 ème cycle électoral, de nombreux congolais estiment que l'espoir suscité lors des premières élections libres et démocratiques organisées en 2006 semble de plus en s'éloigner. Certes, il y a des efforts qui sont consentis pour améliorer tant soit peu le bien-être social des congolais . Cependant la triste réalité qui frappe aux yeux depuis le processus électoral enclenché en 2006, est que la majorité des politiciens une fois élus , ne mettent pas les priorités citoyennes au coeur de leur action politique. Les attentes des populations et des solutions à leurs problèmes quotidiens sont relégués au second plan.

Pas d'accès à l'eau et en énergie électrique pour la majorité des congolais, pas d'infrastructures routières adéquates, pas de logement et accès aux soins santé adéquats. A ce jour, de plus en plus congolais estiment qu'il est plus que temps pour les politiciens congolais de mettre les vrais besoins des populations au centre de l'action politique plutôt que de se servir au détriment de leurs concitoyens. Et pour y parvenir, une certaine opinion estime que seul un contrat social peut être une solution pouvant permettre aux politiciens congolais d'être réellement au service de la population.