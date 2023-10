Ile Maurice: Un ado se retrouve à l'ICU après un incident sur un terrain de foot

Un collégien de 17 ans est admis à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, depuis mercredi dernier, après que la cage du gardien de but sur le terrain de football de Cap-Malheureux lui soit tombée dessus alors qu'il jouait. L'accident s'est produit le même jour. Le jour de son admission à l'hôpital, l'état de santé de l'adolescent était préoccupant. Il a subi une opération avant d'être transféré à l'unité des soins intensifs (ICU). Depuis dimanche, son état commence à se stabiliser et les médecins estiment qu'il est sur la voie de la guérison. Clifford Moutou, le père de l'adolescent, a porté plainte au poste de police de Grand-Baie, dimanche, et une enquête a été initiée.

C'est mercredi, vers 17 heures, qu'Ethaniel Emmanuel Jay-Z Moutou, actuellement en plein examen de School Certificate, a quitté sa maison pour se rendre sur le terrain de football de la localité. «Li ti abitié al zwé football, li ti abitié alé samem ler. Sa zour-la, linn alé trankil, li pann signal mwa, mé mo'nn trouv li pé alé, mo pann dir li nanyé», raconte son père Clifford. Il sait que son fils est passionné de football et qu'il avait besoin de se changer les idées et il ne l'a pas réprimandé.

Vers 19 h 15, Clifford a toutefois reçu un appel d'un ami de son fils. Ce dernier l'a informé que le jeune homme est gravement blessé. «Il m'a dit que la cage du gardien de but était tombée sur mon fils et m'a demandé de venir car mon fils était au sol sur le terrain.» Lorsqu'il est arrivé sur place, il a constaté que son fils saignait de la bouche et que la cage n'était pas fixée. Il a immédiatement appelé le Service d'aide médicale d'urgence, ainsi que l'ambulance mais on lui a dit de patienter. «Sans perdre de temps, j'ai mis mon fils dans ma voiture et je l'ai conduit à l'hôpital», raconte ce résident de Cap-Malheureux.

En route vers l'hôpital, le jeune homme était dans un état critique. «Il a commencé à vomir du sang. Je savais que ce n'était pas bon signe, mais je lui ai dit de rester fort et de ne pas fermer les yeux», raconte en pleurant Clifford. À l'hôpital, Ethaniel a été rapidement pris en charge. Il a été transféré en salle d'opération et l'intervention a duré quatre heures avant qu'il ne soit transféré à l'ICU. Depuis dimanche, son état de santé est considéré comme stable et il est en observation à l'ICU. «La cage du gardien de but a endommagé son foie et son pancréas. Le médecin m'a informé que sa convalescence prendrait du temps.»

Le jeune homme avait encore trois autres examens à passer. «Il était en pleine période d'examens.» Clifford Moutou a obtenu un certificat médical de l'hôpital, qu'il a ensuite remis à l'école BPS Fatima, fréquentée par son fils. «Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer», conclut-il.