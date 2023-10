Angola: Le Ministère de la Défense déplore la mort d'Henrique Santos « Onambwe »

Luanda — Le Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie a déploré lundi, à Luanda, la mort du nationaliste Henrique de Carvalho Santos "Onambwe", survenue dimanche, au Portugal.

Dans le message de condoléances, dont copie est parvenue à l'Angop, le Ministère de la Défense Nationale précise que le défunt était un nationaliste politique et militaire qui a embrassé très tôt la Lutte de Libération nationale, se distinguant par sa ferveur patriotique.

Il souligne le sens élevé des responsabilités et l'esprit de mission du général à la retraite, ayant contribué à la réalisation et à la préservation de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, de la paix, de l'unité et de la réconciliation nationale ainsi qu'au fonctionnement normal des institutions démocratiques.

"Tout au long de sa carrière politico-militaire, il a occupé diverses fonctions dans la hiérarchie militaire et dans l'appareil gouvernemental, telles que celles de commandement adjoint de la sous-région Nord de la 3ème région militaire et commandant de colonne, secrétaire d'État à l'intérieur du Gouvernement de Transition, secrétaire d'État et ministre de l'Industrie, et directeur adjoint de l'ancienne Direction de Renseignement et de la Sécurité de l'Angola (DISA, sigle ne portugais)", peut-on lire dans le document.

Dans le message, signé par le ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos "Liberdade", le ministère présente à la famille endeuillée ses condoléances pour cet événement malheureux.