Angola: João Lourenço défend la mise en oeuvre des résolutions de l'ONU sur la Palestine

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu lundi, la mise en oeuvre, sans hésitation, des résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU, pour la création du véritable État de Palestine.

Prononçant son discours sur l'État de la Nation, lors de la séance solennelle d'ouverture de l'année parlementaire 2023-2024, il a mentionné que cet État doit avoir les garanties de sécurité de la coexistence pacifique d'Israël et de la Palestine.

Il a souligné que tout doit être fait pour éviter une catastrophe humanitaire à Gaza, une petite bande de terre habitée par plus de deux millions d'êtres humains, sans eau, nourriture, assistance médicale et sans possibilité de sortie, une « prison à ciel ouvert réduite aux décombres."

« Ayons le courage de franchir cette étape historique, qui se présente comme la seule solution viable et définitive pour mettre fin à un conflit qui coûte tant de vies humaines », a-t-il déclaré, faisant référence aux résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU.

Il a souligné que l'incapacité démontrée jusqu'à présent par le Conseil de sécurité des Nations Unies face à la nécessité de résoudre les conflits qui menacent la paix et la sécurité internationales renforce la conviction de l'urgence de procéder aux réformes nécessaires de cet organe, annoncées à plusieurs reprises mais jamais mises en oeuvre, en raison du manque d'intérêt de certaines puissances mondiales.

Comme si cela ne suffisait pas, a poursuivi le Chef de l'État, nous assistons avec une grande appréhension à l'aggravation et à l'escalade des tensions au Moyen-Orient depuis le 7 octobre, avec l'attaque condamnable contre Israël qui, malheureusement, a tué un grand nombre de civils.

João Lourenço a souligné que même si Israël a le droit de se défendre et de protéger la vie de ses citoyens, la vérité est que le peuple palestinien, qui vit depuis des décennies dans une situation d'occupation et d'annexion continues de certaines parties de son territoire (une situation inacceptable au XXIe siècle), a également ce droit.

Il a d'ailleurs souligné que les dirigeants du monde prennent des initiatives pour mettre fin au carnage auquel nous assistons, afin que le bon sens prévale, qu'il y ait l'endiguement (de la violence) nécessaire et éviter, autant que possible, de mettre en danger la vie des civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées des deux côtés.

Il a rappelé que l'Angola défend une solution pacifique aux conflits internationaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et du Droit international et a appelé les belligérants à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, une condition essentielle pour la résolution négociée des conflits par la voie diplomatique.

Malgré ce contexte défavorable, João Lourenço a assuré que la politique étrangère de l'Angola reste active, se concentrant principalement sur les domaines de la diplomatie économique, la recherche de solutions aux conflits en Afrique, le multilatéralisme, l'assistance et la protection consulaire de nos communautés de la diaspora, ainsi que la politique continue la formation du personnel.

"La République d'Angola entretient des relations diplomatiques cordiales avec tous les États, basées sur les principes fondamentaux du Droit international, et fait entendre sa voix dans divers espaces régionaux, continentaux et mondiaux, défendant un monde de paix, des relations mutuellement avantageuses entre les États, le respect pour l'égalité souveraine et l'intégrité territoriale des États et un ordre mondial plus équilibré », a-t-il déclaré.

João Lourenço a souligné que, malheureusement, « nous avons assisté au déclenchement d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine », qui tarde à finir, ce qui a un impact négatif sur les relations internationales, créant un cadre d'incertitude et ouvrant un espace pour une convergence entre les crises humanitaire, alimentaire, économique et énergétique, sans précédent dans l'histoire récente de l'humanité.

En termes de diplomatie économique, le Président de la République a déclaré qu'outre les objectifs continus d'attirer les investissements étrangers directs, de stimuler les exportations nationales, entre autres, présents à l'agenda des visites d'État.

Selon lui, les autorités angolaises regardent avec un intérêt croissant les opportunités régionales et continentales dans le but d'améliorer la coopération économique avec les pays africains.

La concession du corridor de Lobito à un consortium international formé d'entreprises européennes et le Forum économique Angola-RDC tenu à Kinshasa sont des exemples de l'engagement à contribuer à l'intégration régionale, à raccourcir les routes maritimes internationales et à faciliter le commerce mondial, a-t-il renchéri.

Il a souligné que l'agenda diplomatique était très consacré à la paix en Afrique, ajoutant qu'un pays comme l'Angola, qui a vécu près de trois décennies de conflit militaire et connaît par expérience les méfaits des conflits, ne peut pas rester indifférent aux conflits dans les pays frères.

« Nous suivons et déployons de grands efforts pour influencer positivement la fin du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, sur lequel la Feuille de route de Luanda a été signée en novembre 2022, qui est mise en oeuvre et a permis la signature du cessez-le-feu en vigueur depuis mars de cette année», a souligné le Chef de l'État angolais.

Le Chef de l'Etat a également exprimé sa préoccupation face au conflit qui a éclaté au Soudan et qui a déjà causé un nombre considérable de morts, de blessés, de déplacés internes, de réfugiés dans les pays voisins et la destruction des infrastructures et du patrimoine national.

Le Président de la République a déclaré qu'en raison des répercussions que ce conflit a, par la déstabilisation qu'il pourrait provoquer dans une vaste région des pays voisins, cette guerre, dont on parle très peu, aurait déjà dû donner lieu à la convocation urgente d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine.

Selon lui, le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement légitimés lors des élections par le vote populaire dans la région de Sahel et en Afrique de l'Ouest sont également des raisons de figurer en permanence à l'ordre du jour de l'organisation continentale.