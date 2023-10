Afrique: Financement de la deuxième phase du projet « Mobi-TRE » au profit des tunisiens résidant en Italie - L'Italie encourage les investissements et la création d'emplois en Tunisie

Le projet vise à encourager les investissements privés et à contribuer à la création d'emplois en Tunisie avec l'implication de la diaspora tunisienne.

L'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, a participé hier au premier Comité de pilotage de la deuxième phase du projet Mobi-TRE « La migration en tant que ressource», en présence du chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Tunisie, Azzouz Samri, et du chef de cabinet du ministre tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le projet vise à encourager les investissements privés et à contribuer à la création d'emplois en Tunisie avec l'implication de la diaspora tunisienne.

Intervenant au Comité de pilotage, l'ambassadeur Saggio a souligné que la deuxième phase du projet sera élargie avec la création de partenariats commerciaux entre la communauté tunisienne résidant non seulement en Italie, comme pendant la première phase de Mobi-TRE, mais aussi dans d'autres pays, en ciblant en particulier les jeunes et les femmes. Le chef de mission italien a aussi déclaré : « Nous sommes très favorables à l'idée de voir la diaspora tunisienne devenir un acteur clé du développement socioéconomique et un promoteur du savoir-faire tunisien ».

En mettant en lumière l'engagement de la Coopération italienne en Tunisie avec plus de 715 millions d'euros de projets en cours de réalisation et programmés, l'ambassadeur Saggio a aussi souligné le succès qu'a connu la première phase qui a permis de réaliser 56 initiatives entrepreneuriales sur la majorité du territoire tunisien avec la création de 367 postes d'emploi, surtout en faveur des jeunes âgés entre 18 et 30 ans (63%), et des femmes (60%).

Dans le cadre de la programmation de la Coopération italienne en Tunisie, Mobi-TRE représente un projet innovant car il implique pour la première fois la diaspora tunisienne dans des investissements en faveur de leur pays d'origine.

Avec un financement de 2 millions d'euros par la Coopération italienne, la nouvelle phase du projet aura aussi pour objectif de renforcer la gouvernance locale, offrant une formation ciblée aux institutions pour améliorer les services dans les entreprises, à la diaspora et aux investisseurs potentiels.