Congo-Brazzaville: Education - Plus de 500 tables-bancs au bénéfice des élèves de Tchikapika

Le député de la circonscription électorale unique de Tchikapika, dans le département de la Cuvette, Dorel Eyobélé, a remis, dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, 520 tables-bancs à 26 établissements scolaires de sa sous-préfecture dont 20 écoles primaires, cinq collèges et un lycée d'enseignement général.

Le lycée, le CEG et une école primaire de Tchikapika ont reçu au total 138 tables-bancs. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération zéro enfant assis à même le sol dans les écoles publiques de Tchikapika. Dorel Eyobélé a également fait le même geste aux écoles des villages Mouembé, Illanga, Oyo-Akondo, Bokouélé, Mokonda, Ehota, Bombokouta, Boyoko, Tongo, Bokombo, Tsono, Engoueté, Obessi, Boundji-Atse, Litombi, Lipounou, Eboungou et Elondji de sa circonscription électorale. Le but étant de contribuer tant soit peu à l'amélioration des conditions d'apprentissage au sein des établissements publics de sa circonscription électorale.

Dorel Eyobélé a aussi mis en service le bâtiment abritant les appartements des enseignants de l'école primaire du village Ekongo. Tout ceci au grand bonheur des bénéficiaires qui ont eu des mots justes pour saluer l'élan de coeur de leur député. Justifiant ses différentes oeuvres, le député a rappelé que l'éducation est la pierre angulaire de toute société qui aspire à la prospérité. « Il est de notre devoir, de nous assurer que nos écoles disposent des ressources nécessaires pour offrir une éducation de qualité, accessible à tous, peu importe le niveau et la condition sociale. Pour ce qui est de ces table-bancs acquis par le gouvernement, mais qui nous parviennent à Tchikapika, je tiens à vous signaler qu'ils ne seraient pas disponibles sans l'implication personnelle du député titulaire, mon coach et notre frère commun, le ministre d'Etat Jean-Jacques Bouya », a-t-il rappelé.

Dorel Eyobélé a ensuite encouragé les élèves à profiter de toutes les commodités mises à leur disposition pour leur épanouissement scolaire, professionnel et social. « Servez-vous en avec responsabilité et parcimonie pour réaliser vos rêves. Souvenez-vous que l'éducation est la clé de voûte de votre avenir, et que chaque jour passé à l'école est une occasion précieuse d'apprendre en vue d'avoir des outils nécessaires pour vous défendre avec brio dans la société », a-t-il conseillé.

S'agissant de la construction du bâtiment servant de résidence pour les enseignants de l'école primaire d'Ekongo, il a souligné la fin de l'époque où les encadreurs étaient logés dans des conditions moins confortables. « Une situation qui ne pouvait perdurer étant donné que ces compatriotes ont besoin d'une attention de tous pour bien accomplir leur office... Ces architectes du savoir, guides de nos élèves et gardiens de nos valeurs éducatives travaillent sans relâche pour inspirer, éduquer et encadrer les citoyens et façonner l'avenir de notre société. C'est pourquoi, il est de notre devoir de leur offrir, tant soit peu, un environnement de travail favorable et de qualité, à la hauteur de leur dévouement et à la dimension de nos capacités », a expliqué le député, prédisant que cette action ne se substitue pas le gouvernement, mais un accompagnement dans cette noble mission régalienne.

Notons que cette œuvre est le fruit d'une réflexion d'un travail collectif des cadres de Tchikapika, initiée et soutenue par le ministre Jean Jacques Bouya.