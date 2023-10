Congo-Brazzaville: Mercure - Interdire le commerce et l'utilisation du métal liquide au Congo

L'association Action sur l'environnement et le développement (AED), membre de l'Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure, poursuit sa campagne contre l'amalgame dentaire. Malgré sa toxicité, le mercure continue d'être utilisé, au Congo, pour boucher les dents affectées par la carie.

La plateforme de défense de l'environnement AED a organisé, le 14 octobre, à Brazzaville, une campagne contre le plombage dentaire, dans le cadre de la Journée africaine pour une dentisterie sans mercure. L'activité qui a réuni des médecins dentistes et des entités partenaires de l'AED visait à sensibiliser le grand public aux risques liés à l'utilisation du mercure, notamment chez les enfants de 15 ans, les femmes enceintes et allaitantes.

Dirigée par l'association Dr Eugène Loubaki, l'AED milite à travers des ateliers de formation et de sensibilisation à ce sujet dans le but d'emmener les pouvoirs publics à interdire le commerce du mercure dentaire dans le pays. Depuis quelques années, cette plateforme tente de mobilier les pouvoirs publics, les parlementaires, les organisations de la société civile, les agents de santé, les universitaires et les médias pour la même cause.

Le président de l'AED pense que des progrès ont été réalisés sur le terrain en termes de prise de conscience du risque sanitaire et environnemental. Il communique souvent sur les solutions alternatives au mercure comme les résines composites et les remplissages de ciment ionomère en verre où l'amalgame dentaire est faible. L'association a proposé deux textes réglementaires, notamment un projet de décret portant règlementation de la gestion du mercure au Congo et un arrêté interdisant l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.

Il faut rappeler que l'usage de l'amalgame dentaire est strictement contrôlé au niveau international par la Convention de Minamata sur le mercure que le Congo a ratifiée le 6 août 2019. D'après une enquête de l'Onu environnement, la quantité globale des émissions et de rejets de mercure dans le pays représente près de 21368kg /an, dont 2% d'amalgame dentaire. Le foetus peut être contaminé dans le ventre de sa mère, car le mercure peut traverser le placenta ainsi que celle du bébé qui consomme le lait mercuriel du sein de sa maman si elle a été exposée à l'amalgame dentaire.