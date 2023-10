Ile Maurice: Un chauffeur arrêté pour avoir menacé un passager au couteau

Un chauffeur de bus individuel, résidant à Vallée-Pitot, a été arrêté samedi après-midi par la police de Pailles. Âgé de 23 ans, il aurait menacé un passager avec un couteau. Ce dernier, un homme de 57 ans, a déposé une plainte à la police.

Il a expliqué aux enquêteurs qu'il avait pris un bus à l'arrêt de résidence Vallijee pour descendre à Pailles. Après environ 30 minutes, alors qu'il approchait de sa destination, il a pressé la sonnette pour signaler au conducteur du bus qu'il allait descendre.

Cependant, en arrivant à l'arrêt mentionné, le chauffeur ne s'est pas arrêté. Le passager a à nouveau pressé la sonnette et ce n'est qu'après 100 mètres que le bus s'est arrêté à l'intersection des rues Roland Maurel et Saphire, à Pailles. En descendant du bus, le quinquagénaire a réprimandé le conducteur en lui disant qu'il devrait être plus attentif, à quoi ce dernier a répondu de manière arrogante.

Le passager n'aurait pas tenu compte de ses propos et est descendu du bus. Il avait à peine posé le pied dehors quand il a été stupéfait de voir le chauffeur, qui était également descendu la portière de la cabine conducteur, s'approcher de lui avec un couteau à la main droite.

Le conducteur l'a menacé et aurait déclaré : «Taler mo koup twa, to koné ki mo kapav fer ar twa.» Il a été choqué par une telle réaction, et si un passant n'était pas intervenu, la situation aurait pu être pire.

Il est ensuite allé directement au poste de police de Pailles pour signaler l'incident. Il dit craindre pour sa sécurité. Les policiers ont mis la main sur le chauffeur. Un couteau avec une lame de 32 cm et un gourdin sous le siège du conducteur ont été saisis.