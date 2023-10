Congo-Brazzaville: Congo/Allemagne - La GIZ va bientôt ouvrir son bureau à Brazzaville

L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, le Dr Wolfgang Klapper, a annoncé le 16 octobre à Brazzaville l'ouverture en mi-novembre au Congo du bureau de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l'agence allemande de développement.

Le diplomate allemand s'exprimait à la sortie d'une audience avec le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé. « Nous sommes en train de redynamiser nos liens et j'ai eu l'occasion d'expliquer à monsieur le ministre qu'en mi-novembre, la GIZ, notre agence de développement, va ouvrir un bureau à Brazzaville et, en janvier, est prévue l'installation d'un nouveau consul. Nous sommes aussi en train d'installer les cours de langues à Brazzaville avec l'appui de monsieur le ministre », a expliqué Wolfgang Klapper à la presse.

Les deux personnalités ont, en effet, axé leurs discussions sur les questions de la décentralisation et les résultats de l'atelier des autorités des collectivités locales sur l'initiation au Projet d'accélération du développement communautaire pour l'atteinte des Objectifs de développement durable, organisé les 2 et 3 octobre à Brazzaville. « Nous avons aussi échangé sur la possibilité d'appuyer le Congo dans le domaine de la décentralisation, précisément le voyage d'une semaine pour un groupe de spécialistes et de collaborateurs du ministre pour se former non seulement à Berlin mais aussi dans plusieurs Etats au niveau des villes et communautés », a-t-il conclu, évoquant la nécessité de faire le suivi de ces échanges qu'il qualifie de très riches et très encourageants.