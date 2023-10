Congo-Brazzaville: Rentrée littéraire 2023 - Wilfried N'Sondé décrit « La Reine aux yeux de lune »

Pour sa rentrée littéraire 2023 entamée depuis la parution, le 24 août dernier, de son huitième roman aux Éditions Robert Laffont, Wilfried N'Sondé s'est prêté à une séquence de dédicaces au 360, à Paris.

Dans le cadre des Lundis littéraires au 360 Paris Music Factory, 32 rue Myrha, Paris dix-huitième, organisés par Zuma Éditions, dont le 16 octobre a été animé par Kerenn Elkaim, le public parisien s'est déplacé et est venu en nombre à la rencontre de Wilfried N'Sondé, auteur du roman « La reine aux yeux de lune ».

Dans son dernier ouvrage, il met en valeur un personnage féminin historique du Kongo et s'inscrit dans la continuité de son travail entamé pour le XVIIe siècle ayant permis d'écrire l'oeuvre « Un Océan, Deux Mers, Trois Continents ».

Comme dans ses précédents romans, Wilfried N'Sondé revisite l'histoire du continent noir et, de préférence, ses pages escamotées.

Dans « La reine aux yeux de lune », il narre le parcours de vie tragiquement terminé de la reine du royaume Kongo et aussi prophétesse de l'unité africaine, envoyée pour hérésie par les capucins sur le bûcher et brûlée vive le 4 juillet 1706.

Avec une plume poétique et parfois cruelle, l'auteur s'empare de l'histoire d'une reine congolaise du 17e siècle en avance sur son temps qui voulait disposer librement de son coeur et son corps à travers le destin tout à la fois incroyable, violent, mystique et libérateur de la jeune Kimpa Vita. Cette « magicienne guerrière » qui, au XVIIe siècle, tenta de rendre sa grandeur au royaume Kongo.

Un royaume Kongo structuré, fort d'une hiérarchie et d'une philosophie de vie animiste, actuel - Angola, Gabon, et les deux Congo - qui est alors aux prises avec la politique expansionniste des Portugais. Face à la déstabilisation du royaume et au chaos qui s'ensuit, Kimpa Vita s'érige en résistante pour se vouer corps et âme à son peuple, les Bakongos...

À travers la narration de cette épopée de Kimpa Vita, le lecteur est entrainé au coeur du Kongo où celle qui parle aux morts et aux vivants offrira à tout un peuple d'opprimés la perspective d'une liberté et d'une fierté retrouvées !

Né à Brazzaville, Wilfried N'Sondé vit à Lyon. Il a notamment publié « Le Coeur des enfants léopards » (prix des Cinq Continents de la francophonie et prix Senghor de la création littéraire) et « Un océan, deux mers, trois continents » (prix France Bleu/Page des libraires, prix des lecteurs de L'Express/BFMTV).