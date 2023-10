Tunisie: Le PLF 2024 fixe le budget de l'Etat à 77 868 MD

Tunis — Le projet de budget de l'État pour l'année 2024 a fixé le volume du budget à 77 868 millions de dinars "MD", soit une augmentation de 9,3 % soit l'équivalent de 6629 MD par rapport aux résultats actualisés pour l'année 2023.

Les estimations du projet de budget pour 2024 sont basées sur les résultats attendus de l'année 2023 à la lumière de l'exécution du budget à fin août 2023 et l'élaboration de divers indicateurs économiques en fonction du plan de développement pour l'année 2024.

Selon le document publié sur le site de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), les estimations du budget de l'Etat reposent sur un certain nombre d'hypothèses d'équilibre voire, de croissance de l'économie de l'ordre de 2,1% et l'adoption des moyennes des derniers mois de 2023 du taux de change du dollar pour l'ensemble de l'année 2024 et le taux du prix du baril de pétrole brut du type "Brent" aux alentours de 81 dollars le baril, avec le développement des importations de marchandises.

Les ressources propres du budget de l'État pour l'année 2024 sont estimées à 49 160 MD, soit une hausse de 8,4 %, équivalent à 3 800 MD, par rapport au montant affecté à l'exercice 2023.

Les ressources propres pour 2024 représentent 63,1 % des ressources de l'État pour l'année 2024.

Les ressources propres sont réparties entre les recettes fiscales de 4 4050 MD, représentant 89,6 % , les recettes non fiscales estimées à 4 760 MD et 9,7 % et les dons d'un montant de 350 MD, soit 0,7 .

Les estimations de ces ressources, en particulier, dépendent de l'amélioration de la capacité de l'État à mobiliser ses ressources pour réduire les pressions sur les finances publiques, tout en continuant à soutenir le respect des obligations fiscales, s'attaquer à l'évasion fiscale et intégrer l'économie parallèle dans le but de soutenir les ressources budgétaires et d'élargir l'assiette de performance.