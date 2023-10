Angola: Le pays ne consomme qu'un tiers de l'énergie totale produite

Luanda — La capacité installée d'électricité produite en Angola est d'environ 6 283 mégawatts et répond à une demande qui enregistre actuellement une consommation de 2 375 mégawatts, a informé lundi le Président de la République, João Lourenço.

Pour inverser la réalité actuelle, l'offre dépassant la demande, João Lourenço a souligné la nécessité de donner la priorité aux investissements dans les réseaux de transport et de distribution d'énergie, ainsi que dans les branchements domestiques.

"Nous produisons plus d'énergie que nous n'en consommons", a souligné le Chef de l'État dans son discours sur l'État de la nation, lors de la séance solennelle d'ouverture de l'année parlementaire 2023-2024 de la Ve Législature.

Le Président de la République a précisé que la matrice électrique nationale comprend 59,7% d'énergie hydroélectrique, 35,7% d'énergie thermique, 3,8% d'énergie solaire, 0,5% d'énergie hybride.

Selon João Lourenço, 63,6% de l'énergie produite en Angola est propre, issue de sources non polluantes et respectueuse de l'environnement.

Il a mentionné que le projet d'interconnexion nationale permettrait de transférer la capacité de production existante dans la région Nord vers d'autres régions du pays, réduisant ainsi la production utilisant des combustibles fossiles et réduisant les coûts opérationnels de carburant et de maintenance, contribuant également à la durabilité environnementale.

%

João Lourenço a expliqué que, dans le domaine électrique, les régions du Nord et du Centre sont actuellement interconnectées, bénéficiant au total à 10 provinces, et le projet d'interconnexion des régions du Sud et de l'Est est en cours.

«Nous travaillons pour démarrer le projet de construction des lignes de transport à haute tension, les liaisons Huambo - Lubango - Namibe, Lubango-Ondjiva et Humabo - Menongue. Pour réaliser l'interconnexion entre le Nord et l'Est, nous construirons la ligne de transport Malanje - Xá-muteba-Saurimo », a précisé le Président João Lourenço.

Selon lui, lors qu'on construira la ligne de transport Dundo-Lucapa-Saurimo-Camanongue, les systèmes Nord, Centre, Sud et Est seront interconnectées, la quasi-totalité du pays utilisera de l'énergie produite par le cycle combiné de Soyo, par le système hydroélectrique des barrages de Laúca, Cambambe et Capanda, déjà interconnectés.

Ces systèmes électriques, selon le Président, seront renforcés à l'avenir avec l'énergie qui sera produite par le barrage de Caculo Cabaça - le plus grand de tous, une fois achevé et mis en service.