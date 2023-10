Angola: Le personnel des compagnies d'électricité suit une formation sur l'entretien des barrages

Malanje (Angola) — Le personnel des compagnies nationales d'électricité participent, depuis lundi (16), à Malanje, à une formation sur la gestion stratégique et le développement des ressources humaines, visant à opérationnaliser et entretenir les barrages et autres sources de production d'énergie dans le pays.

Il s'agit de 432 techniciens d'exploitation et maintenance des centrales de l'Entreprise Nationale de Distribution d'Électricité (ENDE), du Réseau National de Transport (RNT) et de l'Entreprise Publique de Production d'Électricité (PRODEL), des dix-huit provinces d'Angola.

D'une durée de trois mois, la formation se déroule à la centrale hydroélectrique de Laúca, municipalité de Cacuso, dans le cadre d'une promotion des entreprises angolaises membres de l'Association des sociétés africaines d'électricité (ASEA), et est animée par des experts du Nigeria, de la Zambie et du Ghana.

Le président du Conseil d'administration de la PRODEL, Pedro Afonso a estimé qu'avec ce cours, l'objectif est de doter les techniciens angolais des questions liées à la maintenance et à l'opérationnalisation des centrales électriques.

D'autre part, il a dit que l'Angola gagnait du terrain dans la production d'énergie à travers l'Afrique, avec une capacité installée de 6,3 Gigawatts, dont seulement un tiers est consommé, d'où la nécessité d'explorer cette ressource, en plus de mettre en oeuvre des systèmes thermiques et photovoltaïques.

Au cours du cours, seront enseignées des matières liées à la gestion de carrière et à la succession dans les organisations, à l'exploitation et à la maintenance de la centrale diesel, à l'exploitation et à la maintenance, à l'analyse et aux vibrations, au régulateur de tension, aux études d'évaluation des infiltrations et des drainages, au diagnostic et à la détection des défauts, au réseau maintenance, exploitation et protection du système électrique, entre autres.