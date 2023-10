Angola: Au moins deux cent cas de cancer du sein enregistrés en huit mois à Luanda

Luanda — Deux cent trente cas de cancer du sein ont été enregistrés, entre janvier et septembre de cette année, par l'Institut National de Lutte contre le Cancer, a déclaré mardi, à Luanda, la directrice générale de cette institution, Isabel Sales.

La directrice parlait à la presse à propos d'Octobre Rose, un mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, célébré chaque année dans le but de partager l'information et d'offrir un meilleur accès aux services de diagnostic et de traitement afin de contribuer à réduire la mortalité.

Isabel Sales a signalé que le nombre de cas de cancer du sein a tendance à augmenter chaque année, y compris les cas de décès dus à un diagnostic tardif.

Elle a déclaré que chaque jour, plus de cinq cents personnes font des consultations de suivi et spécialisées, des examens et des dépistages.

Le médecin a déploré le manque de culture des examens de dépistage et d'évaluation constante, ce qui peut aider à contrôler et traiter la maladie.