Angola: L'ISCED-Huíla recherche la coopération en Argentine

Lubango (Angola) — Le président de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation (ISCED) de Huila, Helder Bahu, a exprimé l'intérêt de son institution à développer des partenariats avec des universités argentines dans le domaine de l'éducation environnementale pour son master en écologie et gestion des ressources naturelles.

L'académicien s'exprimait lundi, au terme de la visite que l'ambassadeur d'Argentine en Angola, Alejandro Verdier, a effectuée à l'institution, ayant laissé une liste de cinq universités et d'une faculté argentine intéressées par des partenariats académiques avec l'Angola.

Il s'agit des universités Austral de Buenos Aires, Nacional do Litoral avec la Faculté d'Ingénierie et des Sciences hydiques, l'Université Nationale de Cordoue (UNC), la Faculté de Droit de l'UNC, l'Université Catholique Argentine de Buenos Aires et l'Université Catholique de Cordoue.

Helder Bahu a dit qu'ils étaient intéressés par le développement de programmes d'échange d'étudiants, de formation d'enseignants, de collaborations dans la recherche scientifique, entre autres initiatives conjointes.

"Notre domaine prioritaire est l'éducation, il y a logiquement une perspective par rapport aux rivières et aux études, à cet égard, nous au niveau de l'éducation environnementale, dans le cadre de notre master en écologie et gestion des ressources naturelles, serions intéressés à développer ce partenariat", a-t-il renforcé.

« C'est une valeur ajoutée, dans le cadre de ce qu'est une université, qui englobe de multiples domaines de pensée et d'expériences », a-t-il indiqué.

Il a également regretté qu'ils aient une faible adhésion des pays latins, outre le partenariat avec Cuba, en matière de sciences éducatives, il n'y a pas d'autre coopération solide avec d'autres institutions du continent américain, notamment celle du Sud.

Le responsable a souligné que l'ouverture que laisse l'ambassadeur avec une liste d'universités avec lesquelles l'institution devrait avoir des contacts plus directs, sera importante pour exploiter la dimension de coopération dans les domaines déjà identifiés.

À son tour, l'ambassadeur d'Argentine en Angola, Alejandro Verdier, a souligné que l'ISCED -Huila est une institution de "grand prestige" dans le pays et qu'il est intéressé à établir des partenariats entre les universités argentines et angolaises, où chaque province reçoit une liste de toutes les universités disposées à établir des partenariats dans différents domaines.

Le diplomate argentin a affirmé que même si l'ISCED -Huila entretient des relations consolidées avec les universités portugaises, il est nécessaire de l'étendre à d'autres pays et l'Argentine souhaite renforcer son amitié avec l'Angola, à travers le monde académique.

"Avec un peu de détermination et de travail, les choses arrivent. Nous avons présenté une liste d'universités ouvertes à coopérer avec les universités angolaises. Avec cette liste, l'ISCED-Huíla peut parler des domaines qui l'intéressent pour une éventuelle coopération et chacune a des spécificités qui peuvent aider l'Angola à grandir", a-t-il ajouté.

Il a souligné la nécessité pour l'Angola de rechercher des partenariats qui s'adaptent à la réalité de l'Angola et son pays peut aider le gouvernorat provincial à développer le tourisme, car il n'y a pas encore de diplôme dans le domaine et cela pourrait être l'un des aspects de la collaboration, car votre pays a consolidé son potentiel en matière d'enseignement supérieur dans ce domaine.

L'ISCED -Huíla est issu du pôle de premier cycle de l'Université Agostinho Neto (UAN) de Lubango, créé par décret nº 95/80 du Conseil des ministres, le 30 août 1980, étant l'expérience la plus ancienne de ce type.

L'institution propose 13 cours de premier cycle, l'accent étant mis sur l'intégration du diplôme en éducation de la petite enfance et de l'enseignement primaire, six maîtrises et un doctorat.

À l'isced-Huila, l'ambassadeur Alejandro Verdier a visité la bibliothèque centrale, les centres de recherche pédagogique (CIDE), d'études sur la biodiversité et d'éducation environnementale (CEBEA), ainsi que le laboratoire d'éducation de la petite enfance, de l'enseignement primaire et des besoins éducatifs spéciaux.