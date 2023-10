Afrique: Walid Regragui - La CAN-2023 sera l'une des plus difficiles de l'histoire

La prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2023 en Côte d'Ivoire) va être l'une des plus difficiles de l'histoire du football africain, a affirmé, vendredi à Abidjan, le sélectionneur national, Walid Regragui.

"La CAN 2023 va être l'une des Coupe les plus difficiles de l'histoire du football africain et ce, eu égard à la qualité des stades et la présence de grandes stars du ballon rond africain évoluant dans de meilleurs clubs du monde", a-t-il souligné lors de la conférence de presse d'avant-match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Maroc.

La dernière Coupe du monde au Qatar, a-t-il dit, a montré que le football africain ne cesse de progresser et prouvé que les sélections africaines pourraient se placer sur le toit du monde. Mettant l'accentsurlesréalisations des équipes africaines au Qatar, il a avancé "qu'aujourd'hui, on peut rivaliser avec les plus grandes nations".

Concernant le tirage au sort de la CAN-2023 qui a eu lieu, jeudi à Abidjan, le coach national a affirmé qu'il n'y a pas de groupe facile et celui du Maroc ne l'est pas non plus. "Pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut vraiment être au top de sa forme", a-t-il poursuivi.

Ainsi, précise l'ancien arrière droit des Lions de l'Atlas, il serait "très compliqué" de désigner préalablement un vainqueur. "Il y a au moins dix équipes qui peuvent remporter la CAN, en plus des outsiders", a-t-il pronostiqué (...) Interrogé par ailleurs sur l'absence de Soufiane Amrabat et Hakim Ziyech à cause de blessures, il a souligné qu'il faut prendre cette situation positivement et essayer de trouver d'autres solutions et tester de nouvelles options.