Niger: Attaque terroriste de Téra- 6 Morts, 18 Blessés, côté ami et 31 terroristes tués

Un communiqué du Ministère de la défense nationale publié, le lundi 16 octobre 2023, fait état d’une attaque terroriste contre une opération menée par les Forces de défense et de sécurité (Fds) a occasionné la mort de 6 personnes et 18 blessées côté ami et 31 terroristes tués, 6 fusils AK 47 et une mitrailleuse ont été récupérés. Rapporte l’Anp.

Selon le communiqué, du dimanche 15 au lundi 16 octobre 2023, les forces de défense et de sécurité (Fds) de l’opération Niyya en mission de ratissage ont eu, une série d’accrochages avec des éléments terroristes dans la zone de l’Emddou 50km Nord-Ouest de Téra.

Au cours de ce combat, indique le même communiqué, « les troupes engagées ont réagi avec bravoure mettant l’ennemi en déroute ».

Le bilan de ses accrochages est le suivant : côté amis 6 personnes décédées, 18 blessées en catégorie A et B évacuées à Niamey, et côté ennemi : 31 morts, 14 motos détruites, 6 fusils Ak 47 et une mitrailleuse M80 récupérés.