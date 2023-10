Ile Maurice: Une assistante surintendante agressée par une detenue

Une Women Assistant Surintendant of Prison (WASP), de la prison centrale de Beau-Bassin, a porté plainte au poste de police de résidence Barkly, lundi. Elle explique qu'elle a été agressée par une détenue. Blessée, elle a dû être transportée à l'hôpital Victoria, Candos, pour des soins.

L'agression a eu lieu le 10 octobre, vers 7 h 45. Ce jour-là, une gardienne de prison l'a informée qu'une détenue purgeant une peine d'emprisonnement de 18 mois pour vol refusait de s'acquitter de ses tâches. Cette dernière aurait été conduite devant le bureau de la WASP et manifestait sa colère car elle n'approuvait pas le fait qu'elle avait été affectée à la cuisine au lieu d'effectuer de la peinture.

Hors d'elle, la detenue a fait irruption dans le bureau de la WASP et s'est jeté sur elle en bousculant une gardienne de prison. Elle l'a agressée. Les gardiennes de prison sont rapidement intervenues et ont réussi à maîtriser la détenue. Cependant, celle-ci est revenue quelques minutes plus tard et a de nouveau agressé la WASP en lui assénant des coups de poing et de pied sur tout le corps. La victime a été blessée à la tête, au visage, aux bras et aux genoux.