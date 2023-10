Sénégal: Saint-Louis / 4éme Assemblée générale du comité d'organisation des JMJ nationales 2024 - Focus sur l'état d'avancement des travaux des différentes commissions mises en place

Les responsables et membres du Comité d'organisation des JMJ Nationales (Journées Mondiales de la Jeunesse) Saint-Louis 2024 se sont réunis le week-end aux fins de voir l'état d'avancement des 12 commissions mises en place. Il s'agit, en effet, de la quatrième Assemblée générale qui s'est tenue au niveau de la cour de l'École Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis, en présence du Directeur des OEuvres du Diocèse de Saint-Louis, du Directeur des OEuvres adjoint de l'Archidiocèse de Dakar et du Président du Comité d'organisation de ces JMJ Saint-Louis 2024.

Prévues les 26, 27 et 28 janvier 2024, les JMJ Nationales (Journées Mondiales de la Jeunesse) Saint-Louis 2024 sont placées sous le thème : «Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer», tiré du livre d'Isaïe 40,31. Pour un succès de l'événement, «Il a été donné un cahier de charge à chaque commission et ces dernières ont fait un travail depuis lors. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour voir l'état d'avancement des commissions qui ont eu chacune à présenter les avancées et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Nous leur avons donné des recommandations et des réorientations pour, les jours ou mois à venir, la réussite des JMJ Saint-Louis 2024 qu'abriteront le Diocèse de Saint-Louis », a fait savoir Thierry Ndione, Président du Comité d'organisation de ce grand rendez-vous qui va réunir plus de 30 000 jeunes issus du Sénégal et des pays de la sous-région.

%

«Nous comptons accueillir, en plus du Sénégal, des jeunes venant de la sous-région notamment de la Mauritanie, de la Gambie, du Mali, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, entre autres. Et pour cela, il nous faut un budget prévisionnel qu'on a essayé de mettre en place et il s'élève à 402 386 750 FCFA. Au niveau où nous vous parlons nous n'avons que 5 000 000 FCFA en caisse», a-t-il rappelé, tout en faisant appel aux autorités étatiques, locales, aux bonnes volontés et aux paroissiens. Ce qui leur permettra de réaliser les 20% de ce budget à savoir 80 000 000 FCFA.

Venu prêter main forte à l'équipe du Comité d'organisation des JMJ, le Père Paul Marie Mandinka, qui a pris part cette Assemblée générale, a tenu à rendre grâce à Dieu pour le dévouement de la jeunesse ainsi que tous les Saint-louisiens pour cette rencontre qui touche le niveau national. «Ma présence à Saint-Louis m'a permis de discuter en long et en large avec le Directeur des OEuvres d'ici, Monsieur l'Abbé Jean Laurent Preira, qui m'a mis d'abord au parfum du grand travail qui s'abat jusque-là. Mais l'Assemblée d'aujourd'hui m'a permis de voir de visu comment les préparations se font et je pense que le dévouement de chacun et l'abnégation et le courage que vous avez me montrent que les journées vont bien se passer», a dit le Père Paul Marie Mandinka de l'Archidiocèse de Dakar. Il s'est engagé à apporter son soutien au Comité d'organisation des JMJ Nationales Saint-Louis 2024, tout en demandant à ses membres d'accélérer le travail afin de réussir le pari de l'organisation de cet événement.