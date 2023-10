Sénégal: 70ème Assemblee générale de l'ACI - La résilience des aéroports et retour au niveau de 2019 au coeur des débats

Le Centre de conférence international Abdou Diouf (CICAD) accueille les travaux de la 70ème Assemblée Générale du Conseil International des aéroports d'Afrique. Cette édition qui s'ouvre au lendemain de la crise sanitaire mondiale est consacrée à la résilience des aéroports africains dans un contexte de mutations et d'enjeux multiformes. L'ouverture a été présidée par le nouveau ministre des Transports aériens Papa Antoine Mbengue.

Pour sa première sortie, après sa passation de service, le tout nouveau ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires l'a consacrée à la 70ème Assemblée Générale du Conseil international des aéroports africains qui s'est ouverte ce lundi, à Diamniadio. Une rencontre sous le thème de la résilience par l'innovation qui a servi de prétexte aux participants pour réfléchir sur les voies et moyens de revenir à la situation d'avant la crise sanitaire de la COVID-19. Il s'est agi pour les acteurs du secteur de réfléchir sur les moyens de relancer davantage un secteur qui connait un léger mieux après la crise qui l'a touché en plein coeur occasionnant des pertes importantes à l'échelle mondiale, comme l'a rappelé le directeur général de l'AIBD.

« La résilience est cruciale pour le secteur de l'aviation, pour plusieurs raisons impératives. D'abord pour garantir la continuité de service essentiel pour le commerce international, les secours en cas de catastrophe ainsi que les voyages de souveraineté. Ensuite pour soutenir l'économie, car l'aviation est une industrie robuste qui stimule l'économie et crée des emplois directs comme indirects. Thème ne saurait être plus pertinent, dans ce contexte post pandémie COVID-19 qui doit tous nous inciter à réfléchir ensemble pour trouver des reprises durables de nos activités. En effet, au plus fort de la pandémie en 2020 le trafic aérien mondial a chuté de manière spectaculaire en passant de 60,2 % et les pertes ont été estimées à plus de 370 milliards dollars de revenus pour les compagnies aériennes », a dit Abdoulaye Dièye.

Dans le même sillage, le nouveau ministre a souligné la pertinence du thème de la rencontre pour soutenir le renforcement du secteur, dans un contexte de mutations permanentes et d'enjeux multiples. « La résilience par la technologie, est particulièrement pertinent car il explore la manière dont les avancées technologiques peuvent renforcer la résilience des aéroports africains face aux défis et aux perturbations des facteurs exogènes. La technologie est devenue un pilier essentiel de l'aviation moderne, que ce soit dans les opérations aériennes, la sécurité, la sûreté, la gestion des aéroports, ou dans l'expérience voyageurs. Il est impératif de continuer à investir dans des solutions technologiques innovantes pour garantir la résilience de notre secteur ».

C'est dans ce contexte que s'inscrit le plan de hub aérien mis en place par l'Etat du Sénégal à l'horizon 2021-2025, pour être en phase avec les exigences sur le plan international. Ce plan est articulé autour d'un ensemble de programmes et projets structurants qui visent à transformer le secteur et l'adapter aux contextes nouveaux. Parmi ces axes du plan hub aérien, il y a entre autres la réalisation d'un aéroport moderne de dernière génération, l'AIBD, la création d'une compagnie aérienne nationale forte, la modernisation des aéroports de l'intérieur et le renforcement de l'autorité de l'aviation civile. « La réalisation de ces projets nous a permis d'avoir aujourd'hui un secteur aérien fort qui place les aéroports sénégalais parmi les meilleurs aéroports d'Afrique. En atteste, les distinctions obtenues par le gestionnaire LAS pour l'Aéroport International Blaise Diagne dans le cadre du programme Airport Service Quality (ASQ) de l'ACI etc », a soutenu le ministre des Transports aériens.

Des propos confortés par le directeur général de LAS concessionnaire de l'aéroport Blaise Diagne et organisatrice de la rencontre. Askin Dénir a relevé les progrès réalisés, malgré la Covid et qui ont permis à l'AIBD de recevoir plusieurs distinctions et une reconnaissance internationale. « C'est avec fierté que LAS accueille cette conférence de l'ACI qui nous donne l'occasion de présenter notre aéroport, l'Aéroport International Blaise Diagne, qui a été inauguré depuis plus de cinq ans maintenant et qui accueille un trafic de presque trois millions de passagers par an. LAS a pu accomplir, durant ces cinq ans d'exploitation, toutes les certifications requises pour la gestion de l'aéroport. Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 14001, ASQ niveau 3, ACA niveau 3, AHA, etc... », s'est réjoui Askin Denir.

Pour assurer une bonne reprise dans le sens de remonter la pente le gouvernement, à travers l'AIBD, entend mettre en oeuvre de grands projets structurants. « AIBD SA société de patrimoine, fournisseur de service de la navigation aérienne et gestionnaire de réseau de 13 aéroports régionaux affiche de grandes ambitions dans un plan stratégique 2021 à 2025 pour faire de notre réseau d'infrastructures aéroportuaires de référence en matière de développement aéronautique et extra- aéronautique. Cette approche stratégique compte un portefeuille de 15 projets innovants pour un budget global estimé à plus de 500 milliards de francs CFA », a annoncé Abdoulaye Dièye.