Sénégal: Aliou Cissé, sélectionneur des Lions - « Il y a des choses à parfaire »

interview

Une victoire qui fait du bien. On l'a senti hier, mardi, après la victoire des Lions du Sénégal sur le Cameroun. Aliou Cissé a débarqué en conférence de presse le sourire aux lèvres, souvent taquin, décontracté. Mais le sélectionneur des Lions qui avait besoin de victoire après la défaite de Dakar face à l'ogre algérien, a refusé de tomber dans l'euphorie. Selon lui, il reste «encore des choses à parfaire» pour espérer monter sur la plus haute marche du podium au soir du 11 février 2024 à Abidjan.

Quels enseignements tirez-vous de cette confrontation que votre équipe a finalement remportée ?

Les enseignements, c'est que nous sortons d'une défaite et il était important pour nous de réagir. Beaucoup de gens nous considèrent, et nous aussi, on se considère comme une grande équipe et une grande équipe ne perd pas deux fois de suite. Aujourd'hui, je tiens vraiment à féliciter l'attitude de mes joueurs, leur comportement. Nous aussi de notre côté, nous avons eu quelques absents comme Pape Gueye et d'autres garçons. Mais comme je disais, ça reste un match de préparation quoique que le contenu soit quand même très intéressant. On a bien débuté le match, la philosophie de jeu qu'on a mise en place a été bien respectée et bien adoptée. On s'est créé pas mal d'occasions et on pouvait être plus efficace offensivement. Mais je pense que c'est un axe de travail. C'est un match qui a été travaillé sur tous les plans. Tactiquement et mentalement. Le contenu est bon face à une grosse écurie d'Afrique. Donc il y aura un deuxième match qui sera officiel à la Can. Mais comme vous le savez, entre octobre et janvier, il peut se passer beaucoup de choses. Nous sommes très satisfaits de cette victoire car ça nous permet d'être en confiance afin de bien préparer les deux matches des éliminatoires de la Coupe du monde. C'est notre dernier match de préparation. Maintenant, il y aura les matches officiels et la Can qui sont devant nous.

%

L'équipe du Cameroun était un peu attentiste en première période. Avez-vous obtenu ce que vous voulez dans ce match ?

Je suis très satisfait de mes joueurs. J'aime la mentalité de ce groupe-là. Notre projet est collectif, et comme vous le voyez, on arrive aujourd'hui à jouer collectivement et à mettre les individualités au service de ce collectif-là. A la fin, les individualités marquent et nous font gagner. Nous sommes tout de même conscients qu'il y a des choses à parfaire. C'est difficile d'atteindre la perfection, mais c'est ce que nous cherchons tout le temps, à chaque sortie de l'équipe nationale. Donc, ça reste un match de préparation, dans l'ensemble on est content de ce qu'ont produit les garçons. Après, le Cameroun attentiste, je ne crois pas. La Cameroun est resté le Cameroun, on a su les priver le ballon en première période et les éloigner des contacts et duels. Le sport est un jeu de duels mais surtout pour ceux qui défendent. Notre objectif était de jouer vite, jouer dans les intervalles et passer à l'intérieur pour trouver les extérieurs face à un bloc bien compact, bien dense. On disait qu'on avait des problèmes avec les blocs bas mais maintenant petit à petit, on est en train de trouver des solutions.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de vos joueurs cadres qui sont partis en Arabie Saoudite ?

Je suis satisfait de cette victoire car ces garçons ont été au rendez-vous durant ce match-là, car c'est grâce à eux qu'on a gagné. Sadio qui a marqué, Koulibaly qui a été costaud, Edouard dans les buts et Habib Diallo qui a beaucoup travaillé pour l'équipe. Maintenant, il faut continuer à travailler et les garçons sont conscients de cela. Ils savent que ce sera une Can difficile, donc il faut qu'avec leurs clubs, ils continuent à mettre encore plus d'intensité et nous revenir dans les meilleures conditions. En tout cas, on est satisfait de ce qu'ils sont en train de faire.

Pensez-vous avoir des arguments pour gagner à nouveau en Côte d'Ivoire ?

Gagner en Côte d'Ivoire c'est ce que nous désirons. Quand on a perdu le match contre l'Algérie, beaucoup ont commencé à douter de nous en pensant que notre dynamique a été freinée par une équipe qui a l'habitude de nous battre. Mais comme je dis, ces matches amicaux doivent nous permettre de changer de stratégie et d'essayer d'autres joueurs. Ça fait depuis 9 ans que je suis ici, la plupart des matches amicaux qu'on joue, on les perd parce que c'est justement l'occasion pour moi de tourner et donner la possibilité à d'autres joueurs de s'exprimer. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On travaille pour faire partie des meilleures équipes du monde. On sait qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. On est sur le bon chemin, la mentalité est bonne. Les garçons adhèrent à ce que nous leur proposons. On est en train de toucher quelque chose et il faut continuer sur cette lancée.

Allez-vous renforcer votre staff pour la supervision pour éviter le malentendu qui s'est passé au Qatar ?

Vous savez, j'ai un staff ça c'est sûr. En réalité, depuis que je suis ici, j'ai travaillé avec tous les superviseurs. J'ai travaillé avec Amsatou Fall, en 2017, avec Youssou Dabo, avec Bassouaré Diaby et Sérigne Saliou Dia. Ça n'a pas changé en 2018 à la Coupe du monde, c'était les mêmes qui étaient là. Tout comme en 2019 en Égypte. C'est en 2022 qu'on a amené Demba Mbaye et Malick Daf. Nous sommes une direction technique, les décisions moi je ne les prends pas. J'ai un boss qui s'appelle Mayacine Mar. Donc, les supervisions en réalité, c'est lui qui s'en occupe. Moi, je peux donner mon avis. Mais le football est vaste. Aujourd'hui, tous les techniciens sénégalais font partie de cette équipe-là. Je suis un jeune entraîneur, j'ai encore beaucoup de choses à prouver. Tous les conseils sont les bienvenus. J'ai encore une marge de progression. Je n'ai pas le monopole de la vérité. La supervision, il ne faut pas en faire un problème. Il y a de la place pour tout le monde.