Sénégal: Atelier de formation sur l'anthropologie des épidémies émergentes - Le Sénégal anticipe pour faire face aux nouvelles maladies

En réponse à la multitude d'épidémies en cours au Sénégal, l'hôpital Fann abrite un atelier de formation sur l'anthropologie des épidémies émergentes. Le rencontre est organisée, du 16 au 20 octobre 2023, au CNLS. Le CRCF (Centre régional de recherche et de formation), en partenariat avec l'IRD, RAEE, l'IRSS, LPED, a contribué à l'élaboration d'outils de formation en anthropologie sur les dimensions sociales des épidémies, basés sur des approches interdisciplinaires qui peuvent cibler des spécialistes en sciences sociales et des professionnels de santé.

Cette formation a pour objectifs l'amélioration des compétences des professionnels de la santé sur les bases de l'anthropologie des épidémies, afin de les sensibiliser aux enjeux sociaux et sanitaires de la préparation et de la réponse aux épidémies émergentes, en mettant l'accent sur les dimensions opérationnelles. Mais aussi le partage d'expérience face aux épidémies vécues, la promotion de la recherche et surtout soutenir les acteurs opérationnels dans la lutte contre les épidémies.

Cette formation cible spécialement les professionnels de santé, santé publique et communautaire, et humanitaire, pour comprendre et analyser les dimensions sociales, économiques culturelles, environnementales sanitaires et politiques liées aux épidémies émergentes. Comme toute formation, des résultats sont attendus.

Selon madame Khoudia Sow, «de cette formation, structurée en 12 modules, doit résulter la familiarisation avec des concepts des sciences sociales et de santé publique liés aux épidémies, le renforcement des capacités sur les dimensions sociales liées à la riposte et la préparation des épidémies et la capacité à participer à des recherches interdisciplinaires opérationnelles avec des spécialistes en sciences sociales».

Pour réaliser la dite formation, des méthodes spécifiques ont été mises en place, une approche participative, avec une présentation de chaque module qui peut être effectuée directement ou après exploration des avis et expériences des participants. La formation comprends aussi une session dévolue aux échanges autour de projets de recherches sur les épidémies de dengue et de chikungunya (qui sévit actuellement dans la région de Kedougou), qui permettra de consolider les liens entre biomédicaux et chercheurs en sciences sociales.

Concernant toujours les attentes, Anthony Billaud, un des membres de l'équipe d'organisation pense qu'«On va pouvoir mesurer les résultats dans les prochaines épidémies qui vont arriver. On est dans la préparation et vu le rythme, on sait que de nouvelles épidémies émergentes arrivent. Et c'est là qu'on va voir tout le résultat du travail que nous sommes entrain de faire collectivement avec le ministère, avec les autres acteurs et les institutions de la santé globale. Là, on est entrain d'anticiper sur les prochains résultats grâce à tout ce travail collectif», dit-il.

L'équipe d'organisation et d'animation de cette formation est composée de Mariam Boyon, Blandine Bila, Alice Desclaux, Marc Egrot, Camille Glacomel, Khoudia Sow, Bernard Taverne.