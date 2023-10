Sénégal/Cameroun: A Yaoundé, les inconditionnels déçus de la défaite de leurs champions contre les Lions

Yaoundé — - Des supporters camerounais rencontrés à Yaoundé, la capitale camerounaise, ont fait part de leur déception relativement à la défaite de leur équipe nationale face à celle du Sénégal, 1-0, lundi, en match amical international joué à Lens, en France.

Les Lions Indomptables ont fait leur possible mais n'ont pu revenir à la hauteur de leurs adversaires sénégalais, emmenés par leur attaquant star Sadio Mané.

L'attaquant d'Al Nassr (Arabie Saoudite) est l'auteur du seul but de la rencontre sur penalty, à la 35e minute d'une rencontre âprement disputée en seconde mi-temps, les joueurs sénégalais ayant largement dominé et maitrisé le premier acte.

« C'était un très bon match test pour la Coupe d'Afrique des nations de football 2023 en Côte d'Ivoire. Cette rencontre va nous aider dans notre préparation à cette compétition », a réagi Samuel Ngawa, supporter fervent des Lions indomptables.

Il reconnait toutefois, au regard de la prestation des Lions Indomptables, que le Cameroun « a encore du travail à faire surtout au niveau de la finition. Les joueurs se sont donnés à fond mais en vain. Et c'est très décevant », dit-il.

Le Sénégal et le Cameroun partagent la poule C de la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en compagnie de la Gambie et de la Guinée.

Le match du stade Bollaert de Lens donne un avant-goût de la confrontation entre les deux formations, le 19 janvier prochain, à Yamoussoukro, pour le compte de la phase de poule de la 34e édition de la CAN.

Un peu plus loin, dans le hall d'un hôtel, un groupe de supporters suivait avec attention le duel de Lions.

« Nous ne sommes pas contents du résultat du match », assène Samir Fancy, la trentaine, trouvé parmi un groupe de supporteurs regroupés dans le hall d'un hôtel de Yaoundé, où ils ont pu suivre avec attention ce duel de Lions.

Le système de jeu de l'équipe du Cameroun « était décevant et le jeu collectif était incohérent », tranche Samir, habillé aux couleurs de l'équipe nationale camerounaise. Il veut toutefois rester positif en saluant l'engagement des joueurs camerounais qui, selon lui, se sont donnés à fond jusqu'au bout.

« Ils ont essayé de résister, de tenir, mais ce n'est pas toujours facile de jouer contre des champions d'Afrique en titre qui ont beaucoup mérité la victoire », a-t-il reconnu.

Beauclaire Petnga, un autre supporter assis à quelques mètres du groupe formé par Samir et ses camarades, estime que « l'équipe camerounaise doit se mettre au travail et se concentrer sur le plus important, la prochaine CAN ».

« Nous devons déjà avoir une équipe type parce que le coach est encore en train de se chercher pour trouver son équipe, mais pour l'instant ça peine à décoller », soutient Beauclaire, avant de donner son analyse de la rencontre.

Il trouve que c'était « un très bon match », entre « deux équipes tactiques », avant de saluer la « détermination et la persévérance » du coach de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé.