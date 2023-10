Afrique: La Division du Football Féminin de la CAF a organisé un atelier avec des instructrices d'élite à Rabat

L'atelier organisé par la Confédération Africaine de Football dédié aux instructrices d'élite du football féminin d'élite a pris fin à Rabat, au Maroc.

Au début du mois d' octobre et durant une semaine, les cours se sont tenus au Complexe de football Mohamed VI à Rabat. Cet atelier entre dans le cadre de l'engagement de la CAF pour le développement du football féminin sur le continent.

Seize instructrices d'élite de football venues de toute l'Afrique se sont réunies dans la capitale marocaine sous l'égide de la CAF pour se perfectionner et affiner leurs connaissances en tant qu'instructrices accréditées par la CAF.

Administré par Jacqueline Shipanga et Clémentine Touré, expertes en football féminin de la CAF et de la FIFA, cet atelier d'une semaine a permis d'approfondir divers sujets, notamment les tendances modernes du football, les besoins de l'athlète en matière de condition physique, l'entraînement spécifique aux femmes, ainsi qu'une évaluation et une analyse détaillées des performances de l'Afrique lors de la récente Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Pour conclure cet atelier organisé par la CAF, la responsable du football féminin, Mme Meskerem Tadesse, a déclaré que le succès retentissant de ces cours témoignait de la vision audacieuse du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, de rendre le football africain compétitif à l'échelle mondiale.

"La passion pour le football féminin sur le continent est à son plus haut niveau, grâce aux efforts de la CAF qui travaille en étroite collaboration avec ses associations membres et diverses parties prenantes pour améliorer le niveau du football féminin en Afrique. Nous travaillons dur pour que le football africain devienne compétitif au niveau mondial, comme l'a indiqué notre Président. Ces cours démontrent clairement le potentiel du football féminin et en tant que CAF, nous voulons nous assurer que nous utilisons tous les recours possibles pour garantir que le football féminin en Afrique atteigne tous les objectifs fixés" a déclaré Meskerem Tadesse.

La responsable du football féminin de la CAF a également souligné l'importance d'avoir des entraîneurs formés et licenciés, ce qui profiterait au football féminin local.

"La formation des entraîneurs est un élément clé du développement du football féminin. Actuellement, notre continent compte un peu plus de 5 000 entraîneuses certifiées par la CAF, ce qui nous semble insuffisant. Nous pensons qu'avec de tels programmes de renforcement des capacités, les instructeurs seront motivés et habilités à dispenser des cours dans leurs universités respectives", a-t-elle conclu.